Даже кусочек может навредить: эти ягоды и фрукты опасны для собак и кошек

Некоторые фрукты и ягоды, которые кажутся вам абсолютно безопасными, могут нанести вред вашим питомцам. Особенно это касается винограда, цитрусовых, авокадо и вишни.
Какие продукты можно давать котам и собакам, а какие - ни в коем случае, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Многие владельцы животных убеждены, что фрукты и ягоды полезны не только для людей, но и для собак и кошек.
Отчасти это правда: некоторые из них действительно могут быть источником витаминов и клетчатки, если правильно вводить их в рацион.
В то же время существует немало продуктов, которые потенциально токсичны для животных и способны вызвать расстройства, отравления или даже повреждения внутренних органов.
Собаки, в отличие от кошек, являются всеядными, поэтому их организм лучше приспособлен к перевариванию растительной пищи. Однако, все равно нужно быть осторожными.
Безопасные ягоды для собак:
Черника. Богата антиоксидантами. Давать можно свежую или замороженную, в небольших количествах.
Малина. Содержит антиоксиданты и клетчатку. Давать умеренно, поскольку в больших количествах может вызвать расстройство желудка.
Клубника. Источник витамина С и клетчатки. Нарежьте небольшими кусочками.
Ежевика. Содержит антиоксиданты. Давать в небольших количествах.
Клюква. Некоторые исследования показывают, что она может быть полезна для мочевыделительной системы. Давать свежую или сушеную без сахара.
Безопасные фрукты для собак:
Яблоки. Отличный источник витаминов А и С, а также клетчатки. Обязательно удалите сердцевину и семена, поскольку они содержат цианид. Нарезайте кусочками.
Бананы. Богаты калием, витаминами и клетчаткой. Давать в умеренных количествах, поскольку они достаточно калорийны.
Арбуз. Освежающий и богатый на воду. Удалите все семена и кожуру, которые могут вызвать проблемы с пищеварением.
Дыня (мускусная, канталупа). Также хорошо увлажняет. Очистите от семян и кожуры.
Персики и нектарины. Можно давать мякоть, но категорически запрещено косточки, которые содержат цианид.
Груши. Хороший источник клетчатки и витаминов. Удалите семена.
Ананас. Содержит витамины, минералы и бромелайн. Давать в небольших количествах, свежий, без кожуры и сердцевины.
Виноград и изюм. ОЧЕНЬ ТОКСИЧНЫ! Могут вызвать острую почечную недостаточность даже в небольших количествах.
Авокадо. Содержит персин, который может быть токсичным для собак, особенно в больших количествах.
Цитрусовые (лимоны, лаймы, грейпфруты). Кислота может вызвать расстройство желудка.
Вишни, абрикосы, сливы. Сама мякоть не токсична, но косточки содержат цианид и могут быть опасными.
Коты являются облигатными хищниками, что означает, что их рацион должен состоять преимущественно из мяса.
Фрукты и ягоды не являются необходимыми для их питания, но могут быть безопасным лакомством в очень небольших количествах. Многие кошки даже не проявляют к ним интереса.
Безопасные ягоды для кошек (в очень небольших количествах):
Черника. Можно давать несколько ягодок.
Малина. Очень редко, буквально 1-2 ягодки.
Клубника. Маленький кусочек без зеленой части.
Клюква. Некоторые коты могут ее есть.
Безопасные фрукты для кошек (в очень небольших количествах):
Яблоки. Без кожуры, сердцевины и семян. Маленький кусочек.
Бананы. Крошечный кусочек, поскольку они очень калорийны.
Арбуз. Без косточек и кожуры. Маленький кубик.
Дыня. Без косточек и кожуры. Маленький кубик.
Виноград и изюм. ОЧЕНЬ ТОКСИЧНЫ! Как и для собак, могут вызвать почечную недостаточность.
Цитрусовые (лимоны, апельсины, грейпфруты). Могут вызвать расстройство желудка и содержат вещества, которые являются токсичными для кошек.
Авокадо. Содержит персин.
Вишни, абрикосы, сливы. Косточки содержат цианид.
Хурма. Может вызвать проблемы с пищеварением и кишечную непроходимость.
Томаты (незрелые и зеленые части). Содержат токсичное вещество соланин. Зрелый помидор в очень малом количестве может быть безопасным, но лучше избегать.
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При написании материала были использованы источники: American Kennel Club (akc.org), ASPCA Animal Poison Control Center, VCA Hospitals (vcahospitals.com), PetMD