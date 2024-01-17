Даже купленные! Google удаляет приложения с Android: какая причина

Google может удалять приложения и игры прямо с устройств пользователей. Даже их покупка не гарантирует, что вы являетесь владельцем приобретённого товара.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт про технологии gHacks Technology News .

Пользователи Android, которые предварительно приобрели классическую RPG Wayward Souls в 2014 году, сообщают, что игра исчезла из Google Play и была удалена с их смартфонов. При попытке получить доступ к приложению в цифровом магазине, они сталкиваются с ошибкой 404. Важно отметить, что на других платформах игра по-прежнему доступна.

В Play Store Wayward Souls имела высокий рейтинг - 4 звезды, более 10 тысяч обзоров и более 100 тысяч загрузок. Следовательно, приложение могло быть удалено примерно со 100 тысяч смартфонов. Однако компания не предупредила пользователей об этом.

Обычно Google удаляет вредоносные или проблемные приложения, при этом утверждая, что пользователи всё равно могут продолжать использовать их на своих устройствах. Однако, кажется, теперь ситуация изменилась.

Пользователи также сообщают об исчезновении других игр. Хотя это невозможно проверить, эти отчеты начинают звучать правдоподобно, согласно информации портала gHacks.

По оценкам Android Police, по состоянию на июнь 2022 года из Play Store и пользовательских устройств было удалено более 300 игр.