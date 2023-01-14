Навіщо замочувати крупи перед варіння та на скільки часу це робити

Чому необхідно замочувати

За словами фахівця, перед варінням та споживанням потрібно замочувати крупи, бобові, горіхи та насіння.

Цьому є кілька основних причин:

знижується вміст фітинової кислоти, яка блокує всмоктування вітамінів та мікро/макроелементів;

розм‘якшується клітковина;

усуваються небажані домішки і лушпиння;

заощаджує час в приготуванні (каша приготується набагато швидше);

для горіхів починається процес ферментації, після чого вони краще засвоюються та перетравлюються;

після замочування горішки дуже смачні;

будь-які куплені горіхи брудні, тому це допоможе їх очистити.

Потрібно замочувати у співвідношенні 2:1 і міняти декілька разів воду.

На скільки годин потрібно замочувати

Горіхи та насіння потрібно замочувати на таку кількість годин:

мигдаль - 12 г;

насіння чіа та льону - 2 г;

волоські та лісові горіхи - 8 г;

гарбузове насіння та кунжут - 6 г;

соняшникове насіння - 4 г;

мак - від 6 г;

кіноа - від 3г;

амарант - від 3 г;

кунжут - від 6 г;

бразильський горіх - від 12 г;

фундук - від 8 г;

горіх пекан - від 8 г;

кеш'ю - від 6 г;

горіх макадамія - від 6 г;

кедрові горішки - замочувати не потрібно.

Бобові нутриціолог радить замочувати:

сушені боби та квасоля - від 12 г;

зелена сочевиця - від 12 г;

червона сочевиця - від 20 хвилин;

горох сушений - від 12 г;

зелений молодий горошок - замочувати не потрібно.

Перед приготуванням крупи потрібно замочити у воді на такий час: