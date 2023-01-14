Навіщо замочувати крупи перед варіння та на скільки часу це робити

Багато хо знає, що перед варінням завжди потрібно замочувати крупи, але не усі дотримуються такого маленького правила. Такі маніпуляції забирають час, однак можуть зберегти здоров'я, якому загрожує фітинова кислота, яка міститься у таких крупах.
Про це розповіла нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.
Чому необхідно замочувати
За словами фахівця, перед варінням та споживанням потрібно замочувати крупи, бобові, горіхи та насіння.
Цьому є кілька основних причин:
знижується вміст фітинової кислоти, яка блокує всмоктування вітамінів та мікро/макроелементів;
розм‘якшується клітковина;
усуваються небажані домішки і лушпиння;
заощаджує час в приготуванні (каша приготується набагато швидше);
для горіхів починається процес ферментації, після чого вони краще засвоюються та перетравлюються;
після замочування горішки дуже смачні;
будь-які куплені горіхи брудні, тому це допоможе їх очистити.
Потрібно замочувати у співвідношенні 2:1 і міняти декілька разів воду.
На скільки годин потрібно замочувати
Горіхи та насіння потрібно замочувати на таку кількість годин:
мигдаль - 12 г;
насіння чіа та льону - 2 г;
волоські та лісові горіхи - 8 г;
гарбузове насіння та кунжут - 6 г;
соняшникове насіння - 4 г;
мак - від 6 г;
кіноа - від 3г;
амарант - від 3 г;
кунжут - від 6 г;
бразильський горіх - від 12 г;
фундук - від 8 г;
горіх пекан - від 8 г;
кеш'ю - від 6 г;
горіх макадамія - від 6 г;
кедрові горішки - замочувати не потрібно.
Бобові нутриціолог радить замочувати:
сушені боби та квасоля - від 12 г;
зелена сочевиця - від 12 г;
червона сочевиця - від 20 хвилин;
горох сушений - від 12 г;
зелений молодий горошок - замочувати не потрібно.
Перед приготуванням крупи потрібно замочити у воді на такий час: