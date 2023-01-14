Зачем замачивать крупы перед варкой и на сколько времени это делать

Почему необходимо замачивать

По словам специалиста, перед варкой и потреблением нужно замачивать крупы, бобовые, орехи и семена.

Этому есть несколько основных причин:

снижается содержание фитиновой кислоты, которая блокирует всасывание витаминов и микро/макроэлементов;

размягчается клетчатка;

устраняются нежелательные примеси и шелухи;

экономит время в приготовлении (каша приготовится гораздо быстрее);

для орехов начинается процесс ферментации, после чего они лучше усваиваются и перевариваются;

после замачивания орешки очень вкусны;

любые купленные орехи грязные, потому это поможет их очистить.

Следует замачивать в соотношении 2:1 и менять несколько раз воду.

На сколько часов нужно замачивать

Орехи и семена нужно замачивать на такое количество часов:

миндаль - 12 г;

семена чиа и льна - 2 г;

грецкие и лесные орехи - 8 г;

тыквенные семена и кунжут - 6 г;

подсолнечные семена - 4 г;

мак - от 6 г;

киноа - от 3г;

амарант - от 3 г;

кунжут - от 6 г;

бразильский орех - от 12 г;

фундук - от 8 г;

орех пекан - от 8 г;

кешью - от 6 г;

орех макадамия - от 6 г;

кедровые орешки - замачивать не нужно.

Бобовые нутрициолог советует замачивать:

сушеные бобы и фасоль - от 12 г;

зеленая чечевица - от 12 г;

красная чечевица - от 20 минут;

горох сушеный - от 12 г;

зеленый молодой горошек - замачивать не нужно.

Перед приготовлением крупы нужно замочить в воде на такое время::