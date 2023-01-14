Зачем замачивать крупы перед варкой и на сколько времени это делать
Многие знают, что перед варкой всегда нужно замачивать крупы, но не все придерживаются такого маленького правила. Такие манипуляции отнимают время, однако могут сохранить здоровье, которому грозит фитиновая кислота, содержащаяся в таких крупах.
Об этом рассказала нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.
Почему необходимо замачивать
По словам специалиста, перед варкой и потреблением нужно замачивать крупы, бобовые, орехи и семена.
Этому есть несколько основных причин:
- снижается содержание фитиновой кислоты, которая блокирует всасывание витаминов и микро/макроэлементов;
- размягчается клетчатка;
- устраняются нежелательные примеси и шелухи;
- экономит время в приготовлении (каша приготовится гораздо быстрее);
- для орехов начинается процесс ферментации, после чего они лучше усваиваются и перевариваются;
- после замачивания орешки очень вкусны;
- любые купленные орехи грязные, потому это поможет их очистить.
Следует замачивать в соотношении 2:1 и менять несколько раз воду.
На сколько часов нужно замачивать
Орехи и семена нужно замачивать на такое количество часов:
- миндаль - 12 г;
- семена чиа и льна - 2 г;
- грецкие и лесные орехи - 8 г;
- тыквенные семена и кунжут - 6 г;
- подсолнечные семена - 4 г;
- мак - от 6 г;
- киноа - от 3г;
- амарант - от 3 г;
- кунжут - от 6 г;
- бразильский орех - от 12 г;
- фундук - от 8 г;
- орех пекан - от 8 г;
- кешью - от 6 г;
- орех макадамия - от 6 г;
- кедровые орешки - замачивать не нужно.
Бобовые нутрициолог советует замачивать:
- сушеные бобы и фасоль - от 12 г;
- зеленая чечевица - от 12 г;
- красная чечевица - от 20 минут;
- горох сушеный - от 12 г;
- зеленый молодой горошек - замачивать не нужно.
Перед приготовлением крупы нужно замочить в воде на такое время::
- ячмень - от 12 г;
- овес, овсяные хлопья - от 10 г;
- рожь - от 12 г;
- спельта - от 8 г;
- перловка - от 12 г;
- пшено - от 8 г;
- рис белый - от 30 мин;
- рис коричневый - от 3 г;
- гречка (ядрица) - от 5 г;
- рис басмати - от 30 мин;
- пшеница - от 12 г.
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