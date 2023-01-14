Зачем замачивать крупы перед варкой и на сколько времени это делать

Почему нужно замачивать крупы перед варкой (freepik)

Многие знают, что перед варкой всегда нужно замачивать крупы, но не все придерживаются такого маленького правила. Такие манипуляции отнимают время, однако могут сохранить здоровье, которому грозит фитиновая кислота, содержащаяся в таких крупах.

Об этом рассказала нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.