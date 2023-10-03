Навіщо ці приколи? Кияни обурені змінами оплати проїзду: ніхто не розуміє, як працює нововведення
У Києві змінили правила проїзду у громадському транспорті під час оплати карткою. З 4 жовтня оплата стягуватиметься не за кожну поїздку окремо, а за кожні 2 поїздки разом. Але таке нововведення не на жарт розлютило мешканців столиці, бо ніхто не зрозумів, навіщо це зробили.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Києва Цифрового у Facebook та коментарями під постом.
Як працюватиме нововведення
Тепер, якщо ви сплачуєте проїзд за коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, оплата списується за кожні дві подорожі протягом дня.
Якщо сплатите проїзд банківською карткою лише один раз, тоді оплата спишеться наприкінці дня після 21:00.
Банківською карткою можна заплатити лише за одного пасажира. Якщо ви подорожуєте з близькими, скористайтесь пластиковою транспортною карткою або QR-квитками.
Оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін. Скануйте транспортну картку або QR-квиток на валідаторі - через кілька хвилин запис про використання з'явиться у додатку.
Що думають українці з приводу нових правил оплати проїзду картками
Мешканці столиці в коментарях до посту публікації обурюються. Люди впевнені, що нічого хорошого з цього не вийде, а люди похилого віку взагалі не зрозуміють, що до чого. Також кияни обурені, що тепер незрозуміло, як платити за себе та дитину.
- Як все складно! Надіюсь бабушкам все чітко і ясно зрозуміло.
- Навіщо ці приколи з останніми цифрами картки/гаманця. Зробіть, щоб валідатор контролерів зчитував картку і перевіряв оплату. Всюди так працює, а у вас через с*аку.
- Поверніть краще проїзні квитки, на не займайтеся дурнею. Навіть в Європі є проїзні та транспортні картки.
- Максимально незручно, коли не можна заплатити за себе та свою дитину.
- Зробіть вже як в Остраві (Чехія) - списання один раз в кінці тижня. В момент транзакції ідея не супер, бо обробник платежів може дерти собі за кожну операцію значну комісію. Не варто годувати паразитів.
- А чому це не можливо оплатити проїзд за двох чи трьох пасажирів с одної банк.карти?шо це за дурня?
- Так, я помітив, що банківською карткою за двох не сплатиш. Як заплатити за дитину, яка навчається не в Києві? А якщо дитини дві, три? Для чого це все?
- Якщо м'яко кажучи, то маячня повна! Прямо таки "полегшили" життя, все для людей!
- Просто цікаво, навіщо?
Раніше ми розповідали, хто зараз і як може отримати "Карту киянина", яка дає право на пільги.
А також ми писали про те, хто має право їздити безкоштовно чи з пільгами на заміських електричках.