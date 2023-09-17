Проїзд електричками безкоштовно або зі знижкою: хто має право на пільги

В Україні є кілька категорій, які мають право на пільги для проїзду у заміських поїздах. Більшість таких пасажирів мають право на безкоштовний проїзд в електричках, а деяким доведеться заплатити 50% від вартості квитка.

Хто має право на безоплатний проїзд у приміських електричках, розповіли на сайті Укрзалізниці.

1. Інваліди Великої Вітчизняної війни І, II, III груп та особи, які до них прирівняні – безкоштовний проїзд в електричках незалежно від місця проживання.

2. Супроводжуючий інвалід ВВВ І групи або особи, прирівняної до інваліда (не більше 1 особи) - безкоштовний проїзд на приміському сполученні незалежно від місця проживання (тільки при супроводі)

3. Учасники Великої вітчизняної, бойових операцій із захисту колишнього СРСР з числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах та організаціях, що входили до складу чинної армії, колишні партизани, колишні учасники антифашистського руху Опору - безкоштовний проїзд на приміському сполученні незалежно від місця проживання.

4. Особи з інвалідністю внаслідок війни І, II, III груп та особи, прирівняні за пільгами до них - безкоштовний проїзд в електричках незалежно від місця проживання.

5. Супроводжуючі особи з інвалідністю внаслідок війни І групи (не більше 1 особи) та супроводжуючі учасників бойових дій у період Другої світової війни у віці 85 років і більше, яким встановлено І групу інвалідності - безкоштовний проїзд в електричках незалежно від місця проживання (тільки при супроводі)

6. Учасники бойових дій (постраждалі учасники Революції Гідності, УБД, учасники АТО) – безкоштовний проїзд на приміському сполученні незалежно від місця проживання.

7. Батьки військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час проходження військової служби – безкоштовно в електричках незалежно від місця проживання

8. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю – безкоштовний проїзд на приміських поїздах незалежно від місця проживання.

9. Особи, які супроводжують людей з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше ніж 1 супроводжуючий) - 50% знижки на вартість проїзду в період з 1 жовтня по 15 травня, без обмеження кількості поїздок.

10. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із використанням ядерної зброї категорії 1, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС категорії 2 – безкоштовний проїзд на приміських напрямках незалежно від місця проживання.

11. Неповнолітні діти, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи та яким одночасно встановлено причинний зв'язок інвалідності з аварією на ЧАЕС – безкоштовний проїзд в електричках незалежно від місця проживання

Хто має право їздити в електричках безкоштовно (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

12. Діти віком від 6 до 14 років – 25% знижки від вартості проїзду

13. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються або навчаються у навчально-виховних, навчальних закладах чи інтернатах – безкоштовний проїзд в електричках незалежно від місця проживання.

14. Діти з багатодітних сімей – безкоштовний проїзд у приміських поїздах незалежно від відстані та місця проживання.

15. Пенсіонери за віком – безкоштовний проїзд у приміських поїздах незалежно від місця проживання.

16. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани Державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спецзв'язку та захисту інформації України - безкоштовний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення від місця проживання.

17. Студенти закладів вищої освіти І-IV рівнів акредитації та учні професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності – 50% знижки від вартості проїзду.

Варто зазначити, що для отримання пільги необхідно пред'явити документ, який підтверджує статус та право скористатися безкоштовним проїздом чи знижкою на оплату квитка. Повний перелік документів можна переглянути на сайті перевізника.