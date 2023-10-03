Зачем эти приколы? Киевляне возмущены изменениями оплаты проезда: никто не понимает, как работает нововведение

В Киеве изменили правила проезда в общественном транспорте при оплате картой. С 4 октября оплата будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые 2 поездки вместе. Но такое нововведение не на шутку разозлило жителей столицы, так как никто не понял, зачем это сделали.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Киева Цифрового в Facebook и комментариями под постом.

Как будет работать нововведение

Теперь, если вы оплачиваете проезд по средствам с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, оплата списывается за каждые две поездки в течение дня.

Если оплатите проезд банковской картой только один раз, тогда оплата спишется в конце дня после 21:00.

Банковской картой можно заплатить только за одного пассажира. Если вы путешествуете с близкими, воспользуйтесь пластиковой транспортной картой или QR-билетами.

Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений. Сканируйте транспортную карту или QR-билет на валидаторе - через несколько минут запись об использовании появится в приложении.

Что думают украинцы по поводу новых правил оплаты проезда картами

Жители столицы в комментариях к посту публикации негодуют. Люди уверены, что ничего хорошего из этого не выйдет, а пожилые люди вообще не поймут, что к чему. Также киевляне возмущены, что теперь непонятно, как платить за себя и ребенка.