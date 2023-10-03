Зачем эти приколы? Киевляне возмущены изменениями оплаты проезда: никто не понимает, как работает нововведение
В Киеве изменили правила проезда в общественном транспорте при оплате картой. С 4 октября оплата будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые 2 поездки вместе. Но такое нововведение не на шутку разозлило жителей столицы, так как никто не понял, зачем это сделали.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Киева Цифрового в Facebook и комментариями под постом.
Как будет работать нововведение
Теперь, если вы оплачиваете проезд по средствам с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, оплата списывается за каждые две поездки в течение дня.
Если оплатите проезд банковской картой только один раз, тогда оплата спишется в конце дня после 21:00.
Банковской картой можно заплатить только за одного пассажира. Если вы путешествуете с близкими, воспользуйтесь пластиковой транспортной картой или QR-билетами.
Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений. Сканируйте транспортную карту или QR-билет на валидаторе - через несколько минут запись об использовании появится в приложении.
Что думают украинцы по поводу новых правил оплаты проезда картами
Жители столицы в комментариях к посту публикации негодуют. Люди уверены, что ничего хорошего из этого не выйдет, а пожилые люди вообще не поймут, что к чему. Также киевляне возмущены, что теперь непонятно, как платить за себя и ребенка.
- Як все складно! Надіюсь бабушкам все чітко і ясно зрозуміло.
- Навіщо ці приколи з останніми цифрами картки/гаманця. Зробіть, щоб валідатор контролерів считував картку і перевіряв оплату. Всюди так працює, а у вас через с*аку.
- Поверніть краще проїзні квитки, на не займайтеся дурнею. Навіть в Європі є проїзні та транспортні картки.
- Максимально незручно, коли не можна заплатити за себе та свою дитину.
- Зробіть вже як в Остраві (Чехія) - списання один раз в кінці тижня. В момент транзакції ідея не супер бо обробник платежів може дерти собі за кожну операцію значну комісію. Не варто годувати паразитів.
- А чому це не можливо оплатити проїзд за двох чи трьох пасажирів с одної банк.карти?шо це за дурня?
- Так, я помітив, що банківською карткою за двох не сплатиш. Як заплатити за дитину, яка навчається не в Києві? А якщо дитини дві, три? Для чого це все?
- Якщо м'яко кажучі, то маячня повна! Прямо таки "полегшили" життя, все для людей!
- Просто цікаво, навіщо?
Ранее мы рассказывали, кто сейчас и как может получить "Карту киевлянина", дающую право на льготы.
А также мы писали о том, кто имеет право ездить бесплатно или со льготами на пригородных электричках.