Навіщо на співбесіді запитують про особисте життя та як відповідати на такі питання

На співбесіді потенційний роботодавець або його представник може поставити питання про сімейний стан та особисте життя. Здавалося б, такі питання не мають відношення до вашої кваліфікації чи професійних якостей і багатьох претендентів такий інтерес насторожує. Але не варто обурюватись чи турбуватися.

Чому на співбесіді запитують про особисте життя і як відповісти на таке запитання правильно – читайте у матеріалі нижче.

Розуміння цінностей та пріоритетів

Питання про сім'ю та особисте життя може допомогти роботодавцю зрозуміти ваші цінності та пріоритети. Наприклад, наявність у вас дітей може говорити про відповідальність та здатність до планування.

Відповідайте ввічливо і чесно про сім'ю та дітей, але не вдавайтеся у деталі.

Наприклад: "Так, у мене двоє дітей, і вони для мене - велике натхнення".

Оцінка сумісності із командою

Розповідаючи про свої захоплення та інтереси, ви даєте потенційному роботодавцю інформацію про те, як ви можете вписатись у команду. Ваші особисті інтереси можуть вказувати на ваш характер та спільні цінності з майбутніми колегами.

Дайте коротку відповідь на питання про заняття у вільний час та захоплення. Вона повинна підкреслити ваші позитивні риси.

Наприклад: "Я люблю грати у командних видах спорту, вони розвивають у мені навички взаємодії". (Важливо! Не вигадуйте собі захоплення, яких немає. Відповідайте чесно)

Визначення рівня стресостійкості

Деякі особисті питання можуть бути задані, щоб побачити, як ви відреагуєте на несподівані ситуації. Якщо ви розгубитеся або відреагуєте агресивно на особисте питання, то для потенційного роботодавця це сигнал про вашу низьку стресостійкість.

Залишайтеся спокійними при таких несподіваних питаннях про особисте життя і ввічливо уточніть, як це стосується вашої майбутньої роботи.

Наприклад: "Це цікаве питання, чи можна я зрозумію, як воно стосується позиції, на яку я подаю?"

Визначення потенційних конфліктів інтересів

Деколи роботодавці вивчають ваше особисте життя, щоб виявити можливий конфлікт інтересів. Наприклад, якщо ваша дружина чи чоловік працюють у конкурентній компанії, це може стати проблемою у майбутньому.

Якщо у вас запитують про рідних, які працюють на компанію-конкурента, відповідайте стримано та чесно. Але без додаткових деталей.

Наприклад: "Так, мій чоловік працює у сфері IT, але в іншому сегменті ринку".

Особисте питання - не обов'язково хитрий прийом

Питання про особисте життя можуть здатися незручними чи непрофесійними. Вони можуть бути важливим способом роботодавця вас зрозуміти, як особистість та потенційного працівника.

Необов'язково такі питання – хитрий прийом від потенційного роботодавця. Але ніколи не забувайте про кордони. Якщо вам здається, що питання надто особисті чи незручні, ви завжди можете ввічливо відмовитись на них відповідати чи спокійно з'ясувати, як вони стосуються тієї посади, на яку ви подаєте.

Пам'ятайте, що співбесіда - не тільки шанс для роботодавця оцінити вас, але і для вас зрозуміти компанію і культуру.