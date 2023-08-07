Зачем на собеседовании спрашивают о личной жизни и как отвечать на такие вопросы

На собеседовании потенциальный работодатель или его представитель может задать вопрос о семейном положении и личной жизни. Казалось бы, такие вопросы не имеют отношения к вашей квалификации или профессиональным качествам и многих соискателей такой интерес настораживает. Но не стоит возмущаться или беспокоиться.

Почему на собеседовании спрашивают о личной жизни и как ответить на такой вопрос правильно - читайте в материале ниже.

Понимание ценностей и приоритетов

Вопрос о семье и личной жизни может помочь работодателю понять ваши ценности и приоритеты. Например, наличие у вас детей может говорить об ответственности и способности к планированию.

Отвечайте вежливо и честно о семье и детях, но не вдавайтесь в детали.

Например: "Да, у меня двое детей, и они для меня - большое вдохновение".

Оценка совместимости с командой

Рассказывая о своих увлечениях и интересах, вы даете потенциальному работодателю информацию о том, как вы можете вписаться в команду. Ваши личные интересы могут указывать на ваш характер и общие ценности с будущими коллегами.

Дайте короткий ответ на вопрос о занятиях в свободное время и увлечениях. Он должен подчеркнуть ваши позитивные качества.

Например: "Я люблю играть в командных видах спорта, они развивают во мне навыки взаимодействия". (Важно! Не придумывайте себе увлечения, которых нет. Отвечайте честно)

Определение уровня стрессоустойчивости

Некоторые личные вопросы могут быт заданы, чтобы увидеть, как вы отреагируете на неожиданные ситуации. Если вы растеряетесь или отреагируете агрессивно на личный вопрос, то для потенциального работодателя это сигнал о вашей низкой стрессоустойчивости.

Оставайтесь спокойными при таких неожиданных вопросах о личной жизни и вежливо уточните, как это относится к вашей будущей работе.

Например: "Это интересный вопрос, можно я пойму, как он относится к позиции, на которую я подаю?"

Определение потенциальных конфликтов интересов

Порой работодатели изучают вашу личную жизнь, чтобы обнаружить возможный конфликт интересов. Например, если ваша жена или муж работают в конкурентной компании, это может стать проблемой в будущем.

Если у вас спрашивают о родных, которые работают на компанию-конкурента, отвечайте сдержанно и честно. Но без дополнительных деталей.

Например: "Да, мой муж работает в сфере IT, но в другом сегменте рынка".

Личный вопрос - не обязательно хитрый прием

Вопросы о личной жизни могут на первый взгляд показаться неудобными или непрофессиональными. Они могут быть важным способом работодателя вас понять, как личность и потенциального работника.

Необязательно такие вопросы - хитрый прием от потенциального работодателя. Но никогда не забывайте о границах. Если вам кажется, что вопросы слишком личные или неудобные, вы всегда можете вежливо отказаться на них отвечать или спокойно выяснить, как они относятся к той должности, на которую вы подаете.

Помните, что собеседование - не только шанс для работодателя оценить вас, но и для вас понять компанию и культуру.