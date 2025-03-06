Навіщо рослини поливають пивом та чи можна так робити?

Пиво може бути корисним для рослин завдяки вмісту калію, кальцію та магнію. Однак чи є наукові підтвердження цього?

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Як пиво впливає на рослини

Дослідження Корнельського університету (США) показало, що етанол здатний впливати на ріст квітів. Учені протягом 10 днів поливали нарциси розведеним алкоголем, використовуючи джин, віскі, текілу, шнапс та ром.

Результати експерименту підтвердили, що спирт сповільнює ріст листя і квітконосів, що може бути корисним для декоративних рослин, які вирощують для продажу.

Однак пиво та вино виявилися токсичними для рослин. Вони спровокували уповільнення росту та появу патогенної мікрофлори у ґрунті. До того ж у складі пива є цукор та інші домішки, які можуть призвести до закислення субстрату. Тому пиво не варто використовувати навіть у розведеному вигляді.

Чи можна поливати кімнатні квіти пивом

Якщо один або два рази "пригостити" рослину пивом, катастрофи не станеться. Проте очікувати від цього користі теж не варто. Справа в тому, що концентрація поживних речовин у пиві занадто мала, а засвоєння мінералів із хмільного напою залишається під питанням.

Регулярний полив пивом може негативно вплинути на стан рослин. Це може спричинити появу цвілі, неприємного запаху та привабити комах. Натомість для підживлення краще використовувати мінеральні або органічні добрива, які містять зрозумілий і збалансований набір поживних речовин.

Як використовувати пиво в садівництві

Якщо для кімнатних квітів пиво - не найкращий вибір, то на відкритому ґрунті воно може стати у пригоді. Зокрема, цей напій допомагає боротися зі слимаками та равликами.

Для цього потрібно взяти кілька банок або пластикових стаканчиків і наполовину наповнити їх пивом. Потім ємності закопують у землю так, щоб їхні краї були на рівні поверхні ґрунту. Запах пива приваблює шкідників, які заповзають у пастку і тонуть у рідині. Достатньо щоранку перевіряти пастки та прибирати спійманих слимаків.

Таким чином, пиво не варто використовувати для догляду за кімнатними рослинами, але воно може стати ефективним засобом у боротьбі з шкідниками в саду.

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