Зачем растения поливают пивом и можно ли так делать?

Пиво может быть полезным для растений благодаря содержанию калия, кальция и магния. Однако есть ли научные подтверждения этому?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает действительно ли пиво приносит пользу растениям, или может навредить зеленым любимцам.

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Как пиво влияет на растения

Исследование Корнельского университета (США) показало, что этанол способен влиять на рост цветов. Ученые в течение 10 дней поливали нарциссы разведенным алкоголем, используя джин, виски, текилу, шнапс и ром.

Результаты эксперимента подтвердили, что спирт замедляет рост листьев и цветоносов, что может быть полезным для декоративных растений, которые выращивают для продажи.

Однако пиво и вино оказались токсичными для растений. Они спровоцировали замедление роста и появление патогенной микрофлоры в почве. К тому же в составе пива есть сахар и другие примеси, которые могут привести к закислению субстрата. Поэтому пиво не стоит использовать даже в разведенном виде.

Можно ли поливать комнатные цветы пивом

Если один или два раза "угостить" растение пивом, катастрофы не произойдет. Однако ожидать от этого пользы тоже не стоит. Дело в том, что концентрация питательных веществ в пиве слишком мала, а усвоение минералов из хмельного напитка остается под вопросом.

Регулярный полив пивом может негативно повлиять на состояние растений. Это может вызвать появление плесени, неприятного запаха и привлечь насекомых. Зато для подкормки лучше использовать минеральные или органические удобрения, которые содержат понятный и сбалансированный набор питательных веществ.

Как использовать пиво в садоводстве

Если для комнатных цветов пиво - не лучший выбор, то на открытом грунте оно может пригодиться. В частности, этот напиток помогает бороться со слизнями и улитками.

Для этого нужно взять несколько банок или пластиковых стаканчиков и наполовину наполнить их пивом. Затем емкости закапывают в землю так, чтобы их края были на уровне поверхности почвы. Запах пива привлекает вредителей, которые заползают в ловушку и тонут в жидкости. Достаточно каждое утро проверять ловушки и убирать пойманных слизней.

Таким образом, пиво не стоит использовать для ухода за комнатными растениями, но оно может стать эффективным средством в борьбе с вредителями в саду.

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