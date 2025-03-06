Зачем растения поливают пивом и можно ли так делать?
Пиво может быть полезным для растений благодаря содержанию калия, кальция и магния. Однако есть ли научные подтверждения этому?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает действительно ли пиво приносит пользу растениям, или может навредить зеленым любимцам.
Содержание:
- Как пиво влияет на растения
- Можно ли поливать комнатные цветы пивом
- Как использовать пиво в садоводстве
Как пиво влияет на растения
Исследование Корнельского университета (США) показало, что этанол способен влиять на рост цветов. Ученые в течение 10 дней поливали нарциссы разведенным алкоголем, используя джин, виски, текилу, шнапс и ром.
Результаты эксперимента подтвердили, что спирт замедляет рост листьев и цветоносов, что может быть полезным для декоративных растений, которые выращивают для продажи.
Однако пиво и вино оказались токсичными для растений. Они спровоцировали замедление роста и появление патогенной микрофлоры в почве. К тому же в составе пива есть сахар и другие примеси, которые могут привести к закислению субстрата. Поэтому пиво не стоит использовать даже в разведенном виде.
Можно ли поливать комнатные цветы пивом
Если один или два раза "угостить" растение пивом, катастрофы не произойдет. Однако ожидать от этого пользы тоже не стоит. Дело в том, что концентрация питательных веществ в пиве слишком мала, а усвоение минералов из хмельного напитка остается под вопросом.
Регулярный полив пивом может негативно повлиять на состояние растений. Это может вызвать появление плесени, неприятного запаха и привлечь насекомых. Зато для подкормки лучше использовать минеральные или органические удобрения, которые содержат понятный и сбалансированный набор питательных веществ.
Как использовать пиво в садоводстве
Если для комнатных цветов пиво - не лучший выбор, то на открытом грунте оно может пригодиться. В частности, этот напиток помогает бороться со слизнями и улитками.
Для этого нужно взять несколько банок или пластиковых стаканчиков и наполовину наполнить их пивом. Затем емкости закапывают в землю так, чтобы их края были на уровне поверхности почвы. Запах пива привлекает вредителей, которые заползают в ловушку и тонут в жидкости. Достаточно каждое утро проверять ловушки и убирать пойманных слизней.
Таким образом, пиво не стоит использовать для ухода за комнатными растениями, но оно может стать эффективным средством в борьбе с вредителями в саду.
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При написании материала использовались следующие источники: издание Bob Vila, Homes and Gardens, TED.