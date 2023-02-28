Навіщо отвір у трубі пилососа: відповідь вас дуже здивує

Пилотяг - це незамінний предмет у будинку з видалення бруду та пилу. Але чи ідеально ви керуєте цим побутовим приладом? Ви, мабуть, помічали отвір, розташований на кінці його ручки.

Навіщо отвір у ручці пилотяга?

Маленький отвір знаходиться завжди в шлангу класичного пилотяга. Ми так звикли до цього, що часто його не помічаємо. Однак його присутність там невипадкова.

Як правило, більшість людей використовують його для керування потужністю всмоктування, і це працює. Однак виробники пилотягів розробили його для іншої функції: цей отвір у трубі в основному призначений для мінімізації ризику перегріву двигуна пилотяга, що дозволяє уникнути його загоряння.

Як прочистити шланг пилосмока?

Як і будь-яке інше побутове обладнання, цей пристрій необхідно обов'язково чистити, щоб він функціонував якнайкраще і прослужив довгий час. Якщо ви не чистите трубу регулярно, вона може засмітитися, і це може завдати великих збитків. Тому важливо часто чистити її, використовуючи правильні продукти.

Ось кроки, які необхідно виконати для безпечного та ефективного чищення пилососа:

Зніміть вакуумний шланг з пилотяга (це зовнішня трубка, яка з'єднується з каністрою або мішком).

Витягніть кінець шлангу з основи пилотяга та зніміть інший кінець з основного корпусу.

Якщо цей шланг загвинчується, відгвинтіть його, перш ніж знімати з приладу. Помістіть шланг на поверхню після того, як ви його зняли. Проштовхніть тонку паличку через трубу, щоб вибити великі засмічення.