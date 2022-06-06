Какой мусор нельзя собирать пылесосом, чтобы не повредить устройство

Пылесос - незаменимый помощник в уборке дома. Его используют все, но мало кто знает, что существуют загрязнения, сбор которых запрещен для этого устройства.

В частности, из-за таких ошибок может разорваться пылевой мешок, засориться фильтр или даже сломаться мотор. Что запрещено собирать пылесосом - читайте ниже .

Битое стекло

Обломки, попав внутрь, могут повредить пылевой мешок, фильтры и шланг. Такие повреждения обычно малозаметны. Однако пылесос будет менее эффективно собирать пыль.

Поэтому, чтобы собрать стекло, используйте веник.

Мука

Если в пылесос попадет немного муки, то ничего не случится. Но большое количество продукта может забить фильтры. К тому же, если мука попадет в двигатель, то это чревато снижением мощности техники и даже поломкой.

Почва

Частицы почвы могут закупорить фильтры и вызвать остановку двигателя в пылесосе.

Поэтому, если нужно убрать землю с ковра, лучше сначала смести мусор веником и только потом пылесосить.

Что нельзя убирать пылесосом (freepik)

Влажная пища или предметы

Бытовой пылесос не предназначен для сбора чего-то влажного. Вместо этого используйте бумажное полотенце. Также можно приобрести специальный пылесос для влажной уборки.

Монеты или другие мелкие предметы

Такие предметы могут застрять во вращающейся щетке или отломить пластиковые кусочки внутри пылесоса.

Волосы

Обычно, на ковриках или диване остаются волосы или шерсть домашних животных. Во время уборки важно убедиться, что волосы не запутывается в рулоне щетки.

Растения

Увядшие листья и цветки комнатных растений лучше собирать руками и выбрасывать в ведро. Они с легкостью могут забить устройство и снизить эффективность его работы.