Для чего на самом деле отверстие в трубе пылесоса: ответ вас очень удивит
Пылесос - это незаменимый предмет в доме по удалению грязи и пыли. Но идеально ли вы управляете этим бытовым прибором? Вы, наверное, замечали отверстие, расположенное на конце его рукоятки.
Для чего оно сделано рассказали в издании Sante Plus.
Для чего отверстие в ручке пылесоса?
Маленькое отверстие располагается всегда в шланге классического пылесоса. Мы так привыкли к этому, что часто не замечаем его. Однако его присутствие там не случайно.
Как правило, большинство людей используют его для управления мощностью всасывания, и это работает. Однако производители пылесосов разработали его для другой функции: это отверстие в трубе в основном предназначено для минимизации риска перегрева двигателя пылесоса, что позволяет избежать его возгорания.
Как прочистить шланг пылесоса?
Как и любое другое бытовое оборудование, это устройство необходимо обязательно чистить, чтобы оно функционировало наилучшим образом и прослужило долгое время. Если вы не чистите трубу регулярно, она может засориться, и это может нанести большой ущерб. Поэтому важно достаточно часто чистить ее, используя правильные продукты.
Вот шаги, которые необходимо выполнить для безопасной и эффективной чистки пылесоса:
Снимите вакуумный шланг с вашего пылесоса (это внешняя трубка, которая соединяется с канистрой или мешком).
Вытяните конец шланга из основания пылесоса и снимите другой конец с основного корпуса.
Если этот шланг завинчивается, отвинтите его, прежде чем снимать с прибора. Поместите шланг на плоскую поверхность после того, как вы его сняли. Протолкните тонкую палочку через трубу, чтобы выбить большие засоры.
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