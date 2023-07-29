Навіщо люди стукають по дереву та плюють через ліве плече. Ви здивуєтесь!

Здавна існує незвичайна прикмета - люди плюють через ліве плече і стукають по дереву тричі. У цьому обряді є таємничий підтекст, який допомагає уникнути неприємностей.

Чому люди так роблять

Виявляється, раніше люди зверталися до духів, які живуть у деревах, і просили їх відігнати лихо або дякували за допомогу і послану удачу. Традиційно деякі дерева, такі як дуб, ясен, ліщина, глід та верба мали священне значення та ніби то захищали від нечистої сили.

Сучасні дослідники називають звичку людей стукати по дереву мало не автоматичною дією, яку вони засвоюють ще в дитинстві і використовують, щоби "скасувати" будь-які негативні наслідки своїх вчинків, слів чи рішень. До таких дій відносять також плювання через ліве плече.

Антрополог Броніслав Малиновський розповів, що такі дії є "тривожно-ритуальною теорією". Згідно з нею психіка людини, щоби впоратись з тривогою, змушує нас звертатись до магії та ритуалів, щоб отримати почуття контролю. Тому в такий спосіб люди просто зменшують тиск негативних емоцій.

Навіщо люди плюють через плече

Існує прикмета, що на лівому плечі у людини сидить темна сила, а на правому - янгол-охоронець. Плювання через ліве плече означало спробу відігнати нечисту силу, яка намагалася збити з пантелику людину.

Так люди намагалися не лише вберегтися від всього поганого. Саме тому слід періодично плювати через ліве плече і стукати тричі по дереву.

Стукають саме тричі не просто так. Така кількість рухів означає єдність святих. Саме тому дане число має якийсь таємничий підтекст. Не лише у християнстві "3" є особливою цифрою.

Однак у сучасному світі багато хто забуває або не знає, що стукати треба обов'язково по живому дереву, по тому, що росте. А от стукати по дерев'яному предмету - спиляному і обробленому потрібно в тому разі, коли розповідають щось погане і при цьому не хочуть, щоб це збулося.