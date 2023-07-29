Зачем люди стучат по дереву и плюют через левое плечо. Вы удивитесь!

Издавна существует необычная примета - люди плюют через левое плечо и стучат по дереву трижды. В этом обряде есть таинственный подтекст, помогающий избежать неприятностей.

Почему люди так делают

Оказывается, раньше люди обращались к духам, живущим в деревьях, и просили их отогнать беду или благодарили за помощь и посланную удачу. Традиционно некоторые деревья, такие как дуб, ясень, орешник, боярышник и ива имели священное значение и будто бы защищали от нечистой силы.

Современные исследователи называют привычку людей стучать по дереву чуть ли не автоматическим действием, которое они усваивают еще в детстве и используют, чтобы "отменить" какие-либо негативные последствия своих поступков, слов или решений. К таким действиям относят также плевок через левое плечо.

Антрополог Бронислав Малиновский рассказал, что такие действия являются "тревожно-ритуальной теорией". Согласно ему психика человека, чтобы справиться с тревогой, заставляет нас обращаться к магии и ритуалам, чтобы получить чувство контроля. Поэтому таким образом люди просто уменьшают давление отрицательных эмоций.

Зачем люди плюют через плечо

Существует примета, что на левом плече у человека сидит темная сила, а на правом - ангел-хранитель. Плевок через левое плечо означает попытку отогнать нечистую силу, пытавшуюся сбить с толку человека.

Так люди пытались не только уберечься от всего плохого. Именно поэтому следует периодически плевать через левое плечо и стучать трижды по дереву.

Стучат именно трижды не просто так. Такое количество движений означает единство святых. Именно поэтому данное число имеет какой-то загадочный подтекст. Не только в христианстве "3" является особенной цифрой.

Однако в современном мире многие забывают или не знают, что стучать надо обязательно по живому дереву, по тому, что растет. А вот стучать по деревянному предмету - спиленному и обработанному нужно в том случае, когда рассказывают что-то плохое и при этом не хотят, чтобы это сбылось.