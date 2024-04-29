Навіщо класти бузок у гаманець та чи треба його їсти "на щастя"? Цікаві прикмети

Існує чимало народних прикмет, пов'язаних з бузком. Хтось вірить, що квіточка з п'ятьма пелюстками принесе щастя, а хтось його сушить та кладе у гаманець. Але що означають усі ці прикмети?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, навіщо класти бузок у гаманець, а також чи дійсно буде щастя, якщо його з'їсти.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Ukr.media, "Радіо Трек", 056.ua, Magicgardening.
Як виявилося, у багатьох культурах бузок наділяють різними "магічними" властивостями. Одна з таких властивостей - так званий "магнетизм", завдяки якому ця рослина нібито притягує гроші.
Тому, за повір'ями, сушені квіти бузку варто класти у гаманець. Вважається, що це допоможе людині стати успішною та навіть зірвати куш.
Окрім цього, засушений білий бузок нібито може стати талісманом. Він може допомогти:
Багато хто чув про цю прикмету у дитинстві. Вважається, що якщо людина знайде на гілці, серед безлічі квіточок, особливу (з п'ятьма пелюстками) - її варто з'їсти. При цьому можна загадувати бажання, воно нібито здійсниться.
Ця прикмета пояснюється тим, що зазвичай на бузкових квіточках по чотири пелюстки, а "щасливі" (з п'ятьма) трапляються вкрай рідко. І тому той, кому пощастить помітити та знайти ту саму "магічну" гілочку, на якій буде особлива квітка, нібито знайде і свою вдачу.
Окрім цього, у минулому вважалося, що квітка з п'ятьма пелюстками, якщо її знайшла неодружена дівчина, стане доброю звісткою про весілля.
Втім, навіть якщо ви вірите у прикмети, будьте обережні. Бузкові квіти можуть бути небезпечними.
У дорослих вони здатні викликати діарею, а у дітей - серйозне отруєння. До того ж варто враховувати, де саме росте бузок. Якщо кущ стоїть біля дороги, то їсти квіти цілком нелогічно та навіть небезпечно.
Варто зауважити, що прикмети та народні забобони не мають жодного наукового підтвердження. А тому вірити у це чи ні - особиста справа кожного.
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