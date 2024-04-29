Зачем класть сирень в кошелек и нужно ли ее есть "на счастье"? Интересные приметы

Существует немало народных примет, связанных с сиренью. Кто-то верит, что цветок с пятью лепестками принесет счастье, а кто-то его сушит и кладет в кошелек. Но что значат все эти приметы?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, зачем класть сирень в кошелек, а также действительно ли будет счастье, если ее съесть.
При написании материала были использованы источники: Ukr.media, "Радио Трек", 056.ua, Magicgardening.
Как оказалось, во многих культурах сирень наделяют разными "магическими" свойствами. Одно из таких свойств - так называемый "магнетизм", благодаря которому это растение якобы притягивает деньги.
Поэтому, согласно поверьям, сушеные цветы сирени следует класть в кошелек. Считается, что это поможет человеку стать успешным и даже сорвать куш.
Кроме этого, засушенная белая сирень якобы может стать талисманом. Она может помочь:
Многие слышали об этой примете в детстве. Считается, что если человек найдет на ветке, среди множества цветочков, особый (с пятью лепестками) - его следует съесть. При этом можно загадывать желание, оно якобы сбудется.
Эта примета объясняется тем, что обычно на сиреневых цветочках по четыре лепестка, а "счастливые" (с пятью) встречаются крайне редко. И потому тот, кому посчастливится заметить и найти ту самую "магическую" веточку, на которой будет особый цветок, якобы найдет и свою удачу.
Кроме этого, в прошлом считалось, что цветок с пятью лепестками, если его нашла одинокая девушка, станет хорошим известием о скорой свадьбе.
Впрочем, даже если вы верите в приметы, будьте осторожны. Цветы сирени могут быть опасными.
У взрослых они способны вызвать диарею, а у детей - серьезное отравление. К тому же следует учитывать, где именно растет сирень. Если куст стоит у дороги, есть цветы вполне нелогично и даже опасно.
Следует заметить, что приметы и народные предрассудки не имеют никакого научного подтверждения. А потому верить в это или нет - личное дело каждого.
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