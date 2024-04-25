Чи можна ходити на кладовище після обіду? Що кажуть забобони і церква

Тема смерті та кладовища завжди оповита забобонами та так званими "народними прикметами". Але усі вони йдуть в розріз тим, що каже церква. І це стосується популярної думки про те, що на кладовище нібито "заборонено" ходити після обіду.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Gazeta.UA, відео з YouTube-каналу блогера та клірика Благовіщенського храму у місті Кропивницький Івана Верескуна.

Що про це кажуть прикмети та як таку тему коментує церква, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Чи можна ходити на кладовище після обіду - прикмети

Вважається, що на цвинтар краще ходити вранці. А ось після обіду, як стверджують прикмети, робити це варто з обережністю.

Уся річ у тому, що існують забобони про спілкування з мерцями. І якщо жива людина приходить на могилу з роздумами чи питаннями після обіду, душа того, кого вже немає на цьому світі, нібито може це почути, а потім "прийти уві сні".

До того ж ті, хто вірить у забобони, радять не залишатися на кладовищі після заходу сонця. Це нібито може накликати біду, хвороби та смерть.

А тому прикмети радять ходити на цвинтар зранку, а якщо і після обіду, то невеликими компаніями (аби не тривожити мерців) й виключно до настання темряви.

Чи можна ходити на кладовище ввечері (ілюстрація: GettyImages)

Коли правильно ходити на кладовище - думка церкви

На думку клірика, не існує "правильного" часу для відвідування кладовища. Туди можна ходити, зазначає Верескун, поки цвинтар відчинено.

"Там набагато спокійніше і безпечніше ніж в будь-якому іншому місці. Хоча через страх смерті ми боїмося, нас це лякає, нам некомфортно... Як говорили в народі, треба бути обережними з живими, а не з мертвими. Мертві не несуть такої загрози, як живі", - зазначав священник.

"Не обов'язково це повинно бути тільки зранку, бо часто чомусь говорять, що треба тільки вранці, а в обід не можна. Після обіду теж можна, допоки працює цвинтар. Протягом дня завжди можна прийти", - додавав він.

За словами Верескуна, на кладовищі люди можуть інакше поглянути на своє життя. Коли ми бачимо ці могили та розуміємо, що "час наший дуже швидкий", додав клірик, ми розуміємо, як важливо усе встигнути.