ua en ru
Пн, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Навіщо класти бузок у гаманець та чи треба його їсти "на щастя"? Цікаві прикмети

Понеділок 29 квітня 2024 07:30
UA EN RU
Навіщо класти бузок у гаманець та чи треба його їсти "на щастя"? Цікаві прикмети Чи правда, що бузок приносить нещастя (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Існує чимало народних прикмет, пов'язаних з бузком. Хтось вірить, що квіточка з п'ятьма пелюстками принесе щастя, а хтось його сушить та кладе у гаманець. Але що означають усі ці прикмети?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, навіщо класти бузок у гаманець, а також чи дійсно буде щастя, якщо його з'їсти.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Ukr.media, "Радіо Трек", 056.ua, Magicgardening.

Навіщо сушити бузок

Як виявилося, у багатьох культурах бузок наділяють різними "магічними" властивостями. Одна з таких властивостей - так званий "магнетизм", завдяки якому ця рослина нібито притягує гроші.

Тому, за повір'ями, сушені квіти бузку варто класти у гаманець. Вважається, що це допоможе людині стати успішною та навіть зірвати куш.

Окрім цього, засушений білий бузок нібито може стати талісманом. Він може допомогти:

  • дівчатам, які хочуть одружитися та знайти свого нареченого
  • жінкам, які хочуть зміцнити свої стосунки з чоловіком та захиститися від зрад у шлюбі
  • усім, хто прагне віднайти гармонію та спокій.

Навіщо класти бузок у гаманець та чи треба його їсти &quot;на щастя&quot;? Цікаві прикметиЩо буде, якщо покласти бузок у гаманець (ілюстрація: freepik.com)

Прикмета про бузок з п'ятьма пелюстками

Багато хто чув про цю прикмету у дитинстві. Вважається, що якщо людина знайде на гілці, серед безлічі квіточок, особливу (з п'ятьма пелюстками) - її варто з'їсти. При цьому можна загадувати бажання, воно нібито здійсниться.

Ця прикмета пояснюється тим, що зазвичай на бузкових квіточках по чотири пелюстки, а "щасливі" (з п'ятьма) трапляються вкрай рідко. І тому той, кому пощастить помітити та знайти ту саму "магічну" гілочку, на якій буде особлива квітка, нібито знайде і свою вдачу.

Окрім цього, у минулому вважалося, що квітка з п'ятьма пелюстками, якщо її знайшла неодружена дівчина, стане доброю звісткою про весілля.

Навіщо класти бузок у гаманець та чи треба його їсти &quot;на щастя&quot;? Цікаві прикметиЩо робити з бузком з п'ятьма пелюстками (ілюстрація: freepik.com)

Чи безпечно їсти бузок

Втім, навіть якщо ви вірите у прикмети, будьте обережні. Бузкові квіти можуть бути небезпечними.

У дорослих вони здатні викликати діарею, а у дітей - серйозне отруєння. До того ж варто враховувати, де саме росте бузок. Якщо кущ стоїть біля дороги, то їсти квіти цілком нелогічно та навіть небезпечно.

Чи можна ламати бузок без ножиць (ілюстрація: freepik.com)Чи можна їсти бузок (ілюстрація: freepik.com)

Інші прикмети про бузок

  • бузок нібито може захищати будинок від негативу, темних сил та привидів
  • якщо людина емоційно виснажена, відновити сили буцімто здатен бузок - можна принести букет додому або ж погуляти поруч з кущами
  • букети з ліловим бузком захистять від пристріту та дурного ока
  • а букет з білим бузком може накликати біду й зруйнувати гармонійні стосунки
  • фіолетовий бузок здатен підійняти настрій та принести радісні звістки.

Варто зауважити, що прикмети та народні забобони не мають жодного наукового підтвердження. А тому вірити у це чи ні - особиста справа кожного.

До слова, раніше ми вже розповідали, чи можна ламати бузок.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чи можна ходити на кладовище після обіду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві факти Прикмети
NEWS
Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні