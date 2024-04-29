Навіщо класти бузок у гаманець та чи треба його їсти "на щастя"? Цікаві прикмети
Існує чимало народних прикмет, пов'язаних з бузком. Хтось вірить, що квіточка з п'ятьма пелюстками принесе щастя, а хтось його сушить та кладе у гаманець. Але що означають усі ці прикмети?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, навіщо класти бузок у гаманець, а також чи дійсно буде щастя, якщо його з'їсти.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Ukr.media, "Радіо Трек", 056.ua, Magicgardening.
Навіщо сушити бузок
Як виявилося, у багатьох культурах бузок наділяють різними "магічними" властивостями. Одна з таких властивостей - так званий "магнетизм", завдяки якому ця рослина нібито притягує гроші.
Тому, за повір'ями, сушені квіти бузку варто класти у гаманець. Вважається, що це допоможе людині стати успішною та навіть зірвати куш.
Окрім цього, засушений білий бузок нібито може стати талісманом. Він може допомогти:
- дівчатам, які хочуть одружитися та знайти свого нареченого
- жінкам, які хочуть зміцнити свої стосунки з чоловіком та захиститися від зрад у шлюбі
- усім, хто прагне віднайти гармонію та спокій.
Що буде, якщо покласти бузок у гаманець (ілюстрація: freepik.com)
Прикмета про бузок з п'ятьма пелюстками
Багато хто чув про цю прикмету у дитинстві. Вважається, що якщо людина знайде на гілці, серед безлічі квіточок, особливу (з п'ятьма пелюстками) - її варто з'їсти. При цьому можна загадувати бажання, воно нібито здійсниться.
Ця прикмета пояснюється тим, що зазвичай на бузкових квіточках по чотири пелюстки, а "щасливі" (з п'ятьма) трапляються вкрай рідко. І тому той, кому пощастить помітити та знайти ту саму "магічну" гілочку, на якій буде особлива квітка, нібито знайде і свою вдачу.
Окрім цього, у минулому вважалося, що квітка з п'ятьма пелюстками, якщо її знайшла неодружена дівчина, стане доброю звісткою про весілля.
Що робити з бузком з п'ятьма пелюстками (ілюстрація: freepik.com)
Чи безпечно їсти бузок
Втім, навіть якщо ви вірите у прикмети, будьте обережні. Бузкові квіти можуть бути небезпечними.
У дорослих вони здатні викликати діарею, а у дітей - серйозне отруєння. До того ж варто враховувати, де саме росте бузок. Якщо кущ стоїть біля дороги, то їсти квіти цілком нелогічно та навіть небезпечно.
Чи можна їсти бузок (ілюстрація: freepik.com)
Інші прикмети про бузок
- бузок нібито може захищати будинок від негативу, темних сил та привидів
- якщо людина емоційно виснажена, відновити сили буцімто здатен бузок - можна принести букет додому або ж погуляти поруч з кущами
- букети з ліловим бузком захистять від пристріту та дурного ока
- а букет з білим бузком може накликати біду й зруйнувати гармонійні стосунки
- фіолетовий бузок здатен підійняти настрій та принести радісні звістки.
Варто зауважити, що прикмети та народні забобони не мають жодного наукового підтвердження. А тому вірити у це чи ні - особиста справа кожного.
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