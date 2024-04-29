Зачем класть сирень в кошелек и нужно ли ее есть "на счастье"? Интересные приметы
Существует немало народных примет, связанных с сиренью. Кто-то верит, что цветок с пятью лепестками принесет счастье, а кто-то его сушит и кладет в кошелек. Но что значат все эти приметы?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, зачем класть сирень в кошелек, а также действительно ли будет счастье, если ее съесть.
При написании материала были использованы источники: Ukr.media, "Радио Трек", 056.ua, Magicgardening.
Зачем сушить сирень
Как оказалось, во многих культурах сирень наделяют разными "магическими" свойствами. Одно из таких свойств - так называемый "магнетизм", благодаря которому это растение якобы притягивает деньги.
Поэтому, согласно поверьям, сушеные цветы сирени следует класть в кошелек. Считается, что это поможет человеку стать успешным и даже сорвать куш.
Кроме этого, засушенная белая сирень якобы может стать талисманом. Она может помочь:
- девушкам, которые хотят выйти замуж и найти своего жениха
- женщинам, которые хотят укрепить свои отношения с мужем и защититься от измен в браке
- всем, кто стремится обрести гармонию и покой.
Что будет, если положить сирень в кошелек (иллюстрация: freepik.com)
Примета о сирени с пятью лепестками
Многие слышали об этой примете в детстве. Считается, что если человек найдет на ветке, среди множества цветочков, особый (с пятью лепестками) - его следует съесть. При этом можно загадывать желание, оно якобы сбудется.
Эта примета объясняется тем, что обычно на сиреневых цветочках по четыре лепестка, а "счастливые" (с пятью) встречаются крайне редко. И потому тот, кому посчастливится заметить и найти ту самую "магическую" веточку, на которой будет особый цветок, якобы найдет и свою удачу.
Кроме этого, в прошлом считалось, что цветок с пятью лепестками, если его нашла одинокая девушка, станет хорошим известием о скорой свадьбе.
Что делать с сиренью с пятью лепестками (иллюстрация: freepik.com)
Безопасно ли есть сирень
Впрочем, даже если вы верите в приметы, будьте осторожны. Цветы сирени могут быть опасными.
У взрослых они способны вызвать диарею, а у детей - серьезное отравление. К тому же следует учитывать, где именно растет сирень. Если куст стоит у дороги, есть цветы вполне нелогично и даже опасно.
Можно ли есть сирень (иллюстрация: freepik.com)
Другие приметы о сирени
- сирень якобы может защищать дом от негатива, темных сил и привидений
- если человек эмоционально истощен, восстановить силы будто бы способна сирень - можно принести букет домой или же погулять рядом с кустарником
- букеты с лиловой сиренью защитят от сглаза
- а букет с белой сиренью может навлечь беду и разрушить гармоничные отношения
- фиолетовая сирень способна поднять настроение и принести радостные известия.
Следует заметить, что приметы и народные предрассудки не имеют никакого научного подтверждения. А потому верить в это или нет - личное дело каждого.
К слову, раньше мы уже рассказывали, можно ли ломать сирень.
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