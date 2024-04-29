Зачем класть сирень в кошелек и нужно ли ее есть "на счастье"? Интересные приметы

Существует немало народных примет, связанных с сиренью. Кто-то верит, что цветок с пятью лепестками принесет счастье, а кто-то его сушит и кладет в кошелек. Но что значат все эти приметы?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, зачем класть сирень в кошелек, а также действительно ли будет счастье, если ее съесть.

Зачем сушить сирень

Как оказалось, во многих культурах сирень наделяют разными "магическими" свойствами. Одно из таких свойств - так называемый "магнетизм", благодаря которому это растение якобы притягивает деньги.

Поэтому, согласно поверьям, сушеные цветы сирени следует класть в кошелек. Считается, что это поможет человеку стать успешным и даже сорвать куш.

Кроме этого, засушенная белая сирень якобы может стать талисманом. Она может помочь:

девушкам, которые хотят выйти замуж и найти своего жениха

женщинам, которые хотят укрепить свои отношения с мужем и защититься от измен в браке

всем, кто стремится обрести гармонию и покой.

Что будет, если положить сирень в кошелек (иллюстрация: freepik.com)

Примета о сирени с пятью лепестками

Многие слышали об этой примете в детстве. Считается, что если человек найдет на ветке, среди множества цветочков, особый (с пятью лепестками) - его следует съесть. При этом можно загадывать желание, оно якобы сбудется.

Эта примета объясняется тем, что обычно на сиреневых цветочках по четыре лепестка, а "счастливые" (с пятью) встречаются крайне редко. И потому тот, кому посчастливится заметить и найти ту самую "магическую" веточку, на которой будет особый цветок, якобы найдет и свою удачу.

Кроме этого, в прошлом считалось, что цветок с пятью лепестками, если его нашла одинокая девушка, станет хорошим известием о скорой свадьбе.

Что делать с сиренью с пятью лепестками (иллюстрация: freepik.com)

Безопасно ли есть сирень

Впрочем, даже если вы верите в приметы, будьте осторожны. Цветы сирени могут быть опасными.

У взрослых они способны вызвать диарею, а у детей - серьезное отравление. К тому же следует учитывать, где именно растет сирень. Если куст стоит у дороги, есть цветы вполне нелогично и даже опасно.

Можно ли есть сирень (иллюстрация: freepik.com)

Другие приметы о сирени

сирень якобы может защищать дом от негатива, темных сил и привидений

если человек эмоционально истощен, восстановить силы будто бы способна сирень - можно принести букет домой или же погулять рядом с кустарником

букеты с лиловой сиренью защитят от сглаза

а букет с белой сиренью может навлечь беду и разрушить гармоничные отношения

фиолетовая сирень способна поднять настроение и принести радостные известия.

Следует заметить, что приметы и народные предрассудки не имеют никакого научного подтверждения. А потому верить в это или нет - личное дело каждого.