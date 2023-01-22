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Навіщо досвідчені кулінари трясуть яйця перед варінням. Трюк, який вирішує важливу проблему

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Неділя 22 січня 2023 09:01
Навіщо досвідчені кулінари трясуть яйця перед варінням. Трюк, який вирішує важливу проблему Як правильно варити яйця (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Зварити яйця нам'яко чи вкруту - здається, що може бути простіше? Але ні. Тут теж треба враховувати чимало нюансів. Деякі досвідчені кулінари радять потрясти сире яйце перед тим, як кидати його у воду.

Навіщо це робити - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Навіщо трясти яйця

Іноді через помилки, пов'язані з процесом приготування, велика частина корисного білка так і залишається на шкаралупі. А видовбувати його - ще та морока, варта часу і нервів.

Тому у досвідчених кулінарів припасовано безліч хитрощів та правил для варіння курячих яєць.

Не всі, наприклад, знають про те, навіщо трясти куряче яйце перед тим, як відправити продукт у каструлю.

Виявляється, якщо так зробити, вміст яйця буде рівномірно розподілено. В результаті очистити його буде значно простіше.

Замість тряски можна покрутити яйце на столі - результат буде тим самим.

Навіщо досвідчені кулінари трясуть яйця перед варінням. Трюк, який вирішує важливу проблему

Зварити яйця - ще та наука (фото: freepik)

Ще кілька правил варіння яєць

Свіжі яйця краще не варити, а зачекати кілька днів. Якщо у вас домашні яйця, не варіть ті, які були знесені нещодавно - такі краще використовувати для яєшні чи тіста.

Відправляти продукт варто лише у каструлю із холодною водою. І не забувайте додати маленьку ложку солі при варінні.

Чим корисні яйця

Яйця багаті:

  • високоякісним білком,
  • корисними жирами,
  • вітамінами,
  • холестерином і мінералами (такими як залізо, кальцій і калій).

Крім того яйця багаті лецитином. Так, яйце середнього розміру містить близько 700 мг лецитину, який може сприяти метаболізму холестерину і ліпідів в крові, пригнічувати атеросклероз і високий кров'яний тиск.

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