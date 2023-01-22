Зачем опытные кулинары трясут яйца перед варкой. Трюк, решающий важную проблему

Сварить яйца всмятку или вкрутую – кажется, что может быть проще? Но нет. Здесь тоже нужно учитывать немало нюансов. Некоторые опытные кулинары советуют потрясти сырое яйцо, прежде чем бросать его в воду.

Зачем это делать – смотрите ниже в материале Styler.

Зачем трясти яйца

Иногда из-за ошибок, связанных с процессом приготовления, большая часть полезного белка так и остается на скорлупе. А выколупывать его - еще та морока, стоящая времени и нервов.

Поэтому у опытных кулинаров припасено множество уловок и правил для варки куриных яиц.

Не все, например, знают о том, зачем трясти куриное яйцо перед отправкой продукта в кастрюлю.

Оказывается, если это сделать, содержимое яйца будет равномерно распределено. В результате очистить его будет гораздо проще.

Вместо тряски можно покрутить яйцо на столе – результат будет таким же.

Сварить яйца – еще та наука (фото: freepik)

Еще несколько правил варки яиц

Свежие яйца лучше не варить, а подождать несколько дней. Если у вас домашние яйца, не варите недавно снесенные – такие лучше использовать для яичницы или теста.

Отправлять продукт следует только в кастрюлю с холодной водой. И не забывайте добавить маленькую ложку соли при варке.

Чем полезны яйца

Яйца богаты:

высококачественным белком,

полезными жирами,

витаминами,

холестерином и минералами (такими как железо, кальций и калий)

Кроме того, яйца богаты лецитином. Так, яйцо среднего размера содержит около 700 мг лецитина, который может способствовать метаболизму холестерина и липидов в крови, подавлять атеросклероз и высокое кровяное давление.