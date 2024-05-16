Навести фокус: 8 причин нечіткого зору

Похибка рефракції

Похибки рефракції є індикаторами проблем з очима і тим, як вони сприймають світло. Вигин ока заважає світлу фокусуватися безпосередньо на сітківці, робота якої - перетворити світлові промені на сигнали, які може зчитувати мозок.

До найпоширеніших аномалії рефракції, які спричиняють нечіткість зору, належать:

короткозорість: нездатність чітко бачити об'єкти на відстані;

нездатність чітко бачити об'єкти на відстані; гіперметропія (далекозорість): нездатність чітко бачити близькі об'єкти;

нездатність чітко бачити близькі об'єкти; астигматизм: порушення нормальної кривизни ока;

порушення нормальної кривизни ока; пресбіопія: нездатність чітко бачити близькі предмети через вікові зміни.

У більшості випадків для придбання окулярів або контактних лінз потрібен лише рецепт від оптометриста або офтальмолога - який не лише підбере коректні лінзи за типом, а й направить до хірурга у разі потреби.

Сухість очей

На сухість очей страждають мільйони людей. Сухість очей відчувається, коли очі не виробляють достатньо сліз для зволоження. Це також може бути наслідком проблем зі сльозотечею, наприклад, коли сльози висихають занадто швидко.

Сухість очей може викликати дискомфорт. Може здаватися, що щось потрапило в очі, або що вони печуть. Очі також можуть почервоніти або стати чутливими до світла.

Існує кілька варіантів лікування сухого ока: безрецептурні очні краплі, рецептурні ліки, зміну способу життя і навіть хірургічне втручання. Проте для встановлення діагнозу варто звернутися до спеціаліста.

Катаракта

Катаракта - одна з декількох проблем очей, які виникають з віком. Вона може вражати одне око або обидва одночасно. Багато людей мають катаракту у віці ближче до 80 років. Однак іноді на неї можуть страждати і в меншому віці.

Катаракта виникає, коли кришталик переднього відділу ока каламутніє і блокує світло, яке намагається досягти сітківки. Зазвичай вона розвивається поступово і не викликає болю або інших симптомів.

Глаукома

Глаукома - це група захворювань очей, які спричиняють втрату зору та сліпоту через пошкодження зорового нерва. Зоровий нерв - це нервовий пучок у задній частині ока, який містить понад мільйон нервових волокон.

Глаукома може вражати одне або обидва ока. Зазвичай вона розвивається повільно, і спочатку часто не має жодних симптомів. Однак з часом вона може спричинити значне погіршення зору і навіть сліпоту.

Щоб визначити, чи є у вас глаукома, потрібно пройти офтальмологічне обстеження. Включно з дилатацією - коли очні краплі вводяться для розширення зіниці - і перевіркою периферичного (бічного) зору.

Макулярна дегенерація

З віком зростає ризик пошкодження жовтої плями. Макула - це ділянка біля центру сітківки, яка допомагає вам бачити деталі та об'єкти перед собою.

Вікова макулярна дегенерація, або ВМД, є основною причиною втрати зору у літніх людей і призводить до втрати центрального зору. Це може ускладнити виконання повсякденних справ, таких як керування автомобілем і читання.

Чому зір затуманюється (ілюстрація: Freepik)

Інфекція очей

Інфікування одного або обох очей може призвести до погіршення зору. Часто це стосується рогівки, прозорого зовнішнього шару ока. Можливі інфекції включають наступні.

Кон'юнктивіт

Кон'юнктивіт - це інфекція, яка викликає почервоніння і набряк. Нею легко заразитися, перебуваючи в тісному контакті з хворим. Ви також більше ризикуєте, якщо нещодавно застудилися, носите контактні лінзи або контактуєте з алергеном.

Герпетичний кератит

Цей стан викликається вірусом герпесу. Це одна з найпоширеніших причин інфекцій рогівки і одна з найпоширеніших інфекцій очей, спричинених носінням контактних лінз.

Інфекції також можуть виникати з інших причин, наприклад, при носінні лінз тривалого носіння або повторному використанні розчину для контактних лінз.

Відшарування сітківки

Іноді сітківка не прилягає до задньої частини ока. Тоді це вважається відшаруванням сітківки, і зір може стати нечітким - оскільки сітківка не може працювати.

Скловидне тіло може прилипати до сітківки і тягнути її. Якщо тяжіння досить сильне, воно може розірвати сітківку. Тоді очна рідина спричиняє відшарування сітківки.

Захворювання або травми

Нечіткість зору є симптомом багатьох захворювань. Зокрема, при наступних.

Діабет

Високий рівень цукру в крові може пошкодити кровоносні судини сітківки і викликати їх набряк - стан, відомий як діабетична ретинопатія. Набряк змінює форму ока і те, як воно фокусується.

Мігрень

Мігрень може призвести до затуманення в очах через появу плями посередині поля зору. Цей стан зумовлений зменшенням кровотоку і спазмами кровоносних судин. Мігрень може бути односторонньою (в одному оці) або двосторонньою (в обох очах) і може впливати на периферійний зір.

Аутоімунні захворювання

Якщо помутніння та сухість в очах супроводжуються запаленням в очах або навколо них, у вас може бути увеїт. Запалення зазвичай виникає, коли ваш організм бореться з інфекцією або у вас аутоімунне захворювання.

Оперізуючий лишай

Це хворобливий висип, спричинений вірусом герпесу - тим самим вірусом, що викликає вітряну віспу. Вірус герпесу може вражати очні нерви, що призводить до таких симптомів, як кон'юнктивіт, біль і набряк очей або кератит.

Травма голови

Струс мозку - це черепно-мозкова травма (ЧМТ), яка може призвести до затуманення зору. Струс мозку трапляється, коли різкі рухи призводять до переміщення або скручування мозку всередині черепа.

Інсульт

Інсульт виникає, коли щось обмежує приплив крові до мозку, викликаючи безліч симптомів, таких як сплутаність свідомості та слабкість з одного боку обличчя. Близько 65% людей відчувають зміни зору, включаючи сухість в очах.

Пам'ятайте, що встановити точну причину, як і лікування, може лише лікар. Не варто зволікати при неприємних симптомах - як і не слід нехтувати регулярною перевіркою зору.