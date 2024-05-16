Навести фокус: 8 причин нечеткого зрения

Ошибка рефракции

Ошибки рефракции являются индикаторами проблем с глазами и тем, как они воспринимают свет. Изгиб глаза мешает свету фокусироваться непосредственно на сетчатке, работа которой - превратить световые лучи в сигналы, которые может считывать мозг.

К наиболее распространенным аномалиям рефракции, которые вызывают нечеткость зрения, относятся:

близорукость: неспособность отчетливо видеть объекты на расстоянии;

неспособность отчетливо видеть объекты на расстоянии; гиперметропия (дальнозоркость): неспособность четко видеть близкие объекты;

неспособность четко видеть близкие объекты; астигматизм: нарушение нормальной кривизны глаза;

нарушение нормальной кривизны глаза; пресбиопия: неспособность отчетливо видеть близкие предметы из-за возрастных изменений.

В большинстве случаев для приобретения очков или контактных линз требуется только рецепт от оптометриста или офтальмолога - который не только подберет корректные линзы по типу, но и направит к хирургу в случае необходимости.

Сухость глаз

Сухостью глаз страдают миллионы людей. Сухость глаз ощущается, когда глаза не производят достаточно слез для увлажнения. Это также может являться следствием проблем со слезотечением, например, когда слезы высыхают слишком быстро.

Сухость глаз может вызвать дискомфорт. Может казаться, что что-то попало в глаза или что они пекут. Глаза могут покраснеть или стать чувствительными к свету.

Существует несколько вариантов лечения сухого глаза: безрецептурные глазные капли, рецептурное лекарство, изменение образа жизни и даже хирургическое вмешательство. Однако для установления диагноза следует обратиться к специалисту.

Катаракта

Катаракта - одна из нескольких проблем глаз, возникающих с возрастом. Она может поражать один глаз или оба одновременно. Многие люди имеют катаракту в возрасте ближе 80 лет. Однако иногда ею могут страдать и в меньшем возрасте.

Катаракта возникает, когда хрусталик переднего отдела глаза мутнеет и блокирует свет, пытающийся достичь сетчатки. Обычно она развивается постепенно и не вызывает боли или других симптомов.

Глаукома

Глаукома - это группа заболеваний глаз, которые приводят к потере зрения и слепоте из-за повреждения зрительного нерва. Зрительный нерв - это нервный пучок в задней части глаза, содержащий более миллиона нервных волокон.

Глаукома может поражать один или оба глаза. Обычно она развивается медленно, и поначалу часто не имеет никаких симптомов. Однако со временем она может повлечь за собой значительное ухудшение зрения и даже слепоту.

Чтобы определить, есть ли у вас глаукома, нужно пройти офтальмологическое обследование. Включая дилатацию - когда глазные капли вводятся для расширения зрачка - и проверку периферического (бокового) зрения.

Макулярная дегенерация

С возрастом возрастает риск повреждения желтого пятна. Макула - это участок у центра сетчатки, который помогает вам видеть детали и объекты перед собой.

Возрастная макулярная дегенерация, или ГТД, является основной причиной потери зрения у пожилых и приводит к потере центрального зрения. Это может осложнить выполнение повседневных дел, таких как управление автомобилем и чтение.

Почему зрение затуманивается (иллюстрация: Freepik)

Инфекция глаз

Инфицирование одного или обоих глаз может привести к ухудшению зрения. Часто это касается роговицы, прозрачного наружного слоя глаза. Возможные инфекции включают следующие.

Конъюнктивит

Конъюнктивит - это инфекция, вызывающая покраснение и отек. Ею легко заразиться, находясь в тесном контакте с больным. Вы также больше рискуете, если недавно простудились, носите контактные линзы или контактируете с аллергеном.

Герпетический кератит

Это состояние вызывается вирусом герпеса. Это одна из самых распространенных причин инфекций роговицы и одна из самых распространенных инфекций глаз, вызванных ношением контактных линз.

Инфекции также могут возникать по другим причинам, например, при ношении линз длительного ношения или повторном использовании раствора для контактных линз.

Отслойка сетчатки

Иногда сетчатка не прилегает к задней части глаза. Тогда это считается отслоением сетчатки, и зрение может стать нечетким - поскольку сетчатка не может работать.

Стекловидное тело может прилипать к сетчатке и тянуть ее. Если притяжение достаточно сильное, оно может разорвать сетчатку. Тогда глазная жидкость приводит к отслоению сетчатки.

Заболевания или травмы

Нечеткость зрения является симптомом многих болезней. В частности, при следующих.

Диабет

Высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды сетчатки и вызвать их отек - состояние, известное как диабетическая ретинопатия. Отек изменяет форму глаза и то, как он фокусируется.

Мигрень

Мигрень может привести к затуманиванию в глазах из-за появления пятна посреди поля зрения. Это состояние обусловлено уменьшением кровотока и спазмами кровеносных сосудов. Мигрень может быть односторонней (в одном глазу) или двусторонней (в обоих глазах) и может влиять на периферическое зрение.

Аутоиммунные заболевания

Если помутнение и сухость в глазах сопровождаются воспалением или вокруг них, у вас может быть увеит. Воспаление обычно возникает, когда ваш организм борется с инфекцией или у вас аутоиммунное заболевание.

Опоясывающий лишай

Это болезненная сыпь, вызванная вирусом герпеса - тем самым вирусом, вызывающим ветряную оспу. Вирус герпеса может поражать глазные нервы, что приводит к таким симптомам как конъюнктивит, боль и отек глаз или кератит.

Травма головы

Сотрясение мозга - это черепно-мозговая травма (ЧМТ), которая может привести к затуманиванию зрения. Сотрясение мозга случается, когда резкие движения приводят к перемещению или скручиванию мозга внутри черепа.

Инсульт

Инсульт возникает, когда что-то ограничивает приток крови к мозгу, вызывая множество симптомов, таких как спутанность сознания и слабость с одной стороны лица. Около 65% людей ощущают изменения зрения, включая сухость в глазах.

Помните, что установить точную причину, как и лечение, может только врач. Не стоит медлить при неприятных симптомах - как и не следует пренебрегать регулярной проверкой зрения.