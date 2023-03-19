Весной украинцы страдают от дефицита этих витаминов: как их получить

Весной украинцы могут ощущать потребность в возобновлении своих сил и энергии. Для того чтобы подготовить организм, важно обратить внимание на свое здоровье и пищевой рацион, ведь некоторые витамины и микроэлементы могут быть в дефиците.

О том, какие витамины и микроэлементы нам нужны после зимнего периода и что лучше добавить в свое меню, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер, которая дает важные советы в Instagram .

Витамины, которые могут быть в дефиците

Витамин D

Зимой, когда солнце редко светит, наш организм может не получать достаточное количество витамина D, необходимого для здоровья костей и иммунной системы. Исследование показали, что дефицит витамина D может быть связан с риском развития различных заболеваний, таких как остеопороз, депрессия и инфекционные заболевания.

Чтобы пополнить запасы витамина D, необходимо проводить больше времени на свежем воздухе и включать в свое меню продукты, содержащие его больше всего: жирная рыба (лосось, сардина), яйца, молочные продукты и продукты, обогащенные витамином D, например определенные сорта хлеба.

Витамин С

Витамин С - важный антиоксидант, помогающий защищать организм от вредных воздействий свободных радикалов. Он улучшает усвоение кальция и железа, также способствует нормальному метаболизму, дающему энергию, и уменьшает признаки усталости.

Больше всего витамина С содержится в: болгарском перце, шпинате, цитрусовых фруктах (апельсины, лимоны, грейпфруты), киви, клубнике, брокколи, помидорах и других овощах и фруктах.

В каких микроэлементах мы нуждаемся

Цинк

Он необходим для поддержания иммунной системы, здоровья кожи, ногтей и волос. Исследования показывают, что нехватка цинка может приводить к ухудшению внешнего состояния кожи, а также к уменьшению продуцирования половых гормонов.

Чтобы пополнить запасы цинка, можно включать в свое меню продукты, содержащие его больше всего: мясо (особенно говядина), морепродукты (устрицы, креветки, меди), семена и орехи.

Селен

Селен необходим для поддержания иммунной системы и здоровья щитовидной железы. Недостаточное количество селена может провоцировать снижение трудоспособности, общую усталость и повысить угрозу заболеваний щитовидной железы.

Больше всего селена содержится в следующих продуктах: яйца, бразильские орехи, морепродукты (тунец, лосось, креветки), гречневая крупа и другие зерновые культуры.

Магний

Магний необходим для поддержания здоровья нервной системы, сердца и костей. Дефицит магния может приводить к снижению энергии, раздражительности, тревожности, нарушениям сна и увеличению риска заболевания депрессией.

Чтобы пополнить запасы магния, можно включать в свой рацион продукты, содержащие его больше всего: орехи (арахис, миндаль), бобовые (фасоль, чечевица), семена (тыквенные, подсолнечные).

Врач отмечает, что после зимнего периода особенно важно обратить внимание на свой рацион и оценить, насколько сбалансировано и питательно ваше питание. В случае сомнений относительно состояния своего здоровья следует обратиться к медикам и пройти дополнительное диагностирование.