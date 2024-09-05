Навчатимуться на робототехників та філологів: куди вступили діти українських зірок

Діти зірок українського шоу-бізнесу один за одним вступають до університетів, коледжів, отримують дипломи про вищу освіту і починають будувати свою кар'єру. Тим часом їхні батьки готуються до нових фінансових витрат - на навчання і розвиток своїх спадкоємців.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто і в якій сфері планує здобувати освіту найближчими роками.

Марічка Падалко

Донечки зірки 1+1 зараз проживають у Чехії, а її 17-річний син Михайло вступив до університету "Києво-Могилянська академія". Юнак обрав для себе спеціальність у галузі робототехніки та комп'ютерних інтегрованих технологій.

Раніше він захоплювався історією, але після початку повномасштабного вторгнення вирішив зосередитися на практичній і затребуваній професії, залишивши гуманітарні науки.

Марічка Падалко із сином Михайлом (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Віктор Бронюк

У родині лідера гурту "ТіК" Віктора Бронюка одразу двоє дітей стали студентами. Нащадки артиста обрали навчання в Україні.

15-річна Єва, завершивши 9-й клас, буде займатися поглибленим вивчення англійської мови у Вінницькому педагогічному коледжі, а її 13-річний брат Данило вступив до Подільського ліцею для вивчення IT-технологій.

Віктор Бронюк з родиною (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Лілія Подкопаєва

18-річний син гімнастки Лілії Подкопаєвої Вадим вступив до Технологічного інституту Джорджії, США. Щоправда, яку саме спеціальність обрав Вадим, спортсменка розповідати не стала.

Лілія Подкопаєва із сином (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Андрій Джеджула

15-річний син Андрія Джеджули і Санти Дімопулос Даніель також розпочав навчання у Києві. Хоча раніше він проживав разом із мамою за кордоном.

Щасливий тато поділився цією новиною в Instagram, прикріпивши до посту спільне фото біля навчального закладу.

Коли підписники поцікавилися, чи повернувся його нащадок остаточно в Україну, Андрій відповів вельми невизначено, зазначивши, що Даніелю вже 15 років і він виріс до 185 см.

Андрій Джеджула із сином (фото: instagram.com/djedjula​​​​​​​)