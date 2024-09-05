Будут учиться на робототехников и филологов: куда поступили дети украинских звезд
Дети звезд украинского шоу-бизнеса один за другим поступают в университеты, колледжи, получают дипломы о высшем образовании и начинают строить свою карьеру. Тем временем их родители готовятся к новым финансовым расходам - на обучение и развитие своих наследников.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и в какой сфере планирует получать образование в ближайшие годы.
Маричка Падалко
Дочери звезды 1+1 сейчас проживают в Чехии, а ее 17-летний сын Михаил поступил в университет "Киево-Могилянская академия". Юноша выбрал для себя специальность в области робототехники и компьютерных интегрированных технологий.
Ранее он увлекался историей, но после начала полномасштабного вторжения решил сосредоточиться на практической и востребованной профессии, оставив гуманитарные науки.
Маричка Падалко с сыном Михаилом (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Виктор Бронюк
В семье лидера группы "ТиК" Виктора Бронюка сразу двое детей стали студентами. Потомки артиста выбрали обучение в Украине.
15-летняя Ева, завершив 9-й класс, будет заниматься углубленным изучением английского языка в Винницком педагогическом колледже, а ее 13-летний брат Даниил поступил в Подольский лицей для изучения IT-технологий.
Виктор Бронюк с семьей (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)
Лилия Подкопаева
18-летний сын гимнастки Лилии Подкопаевой Вадим поступил в Технологический институт Джорджии, США. Правда, какую специальность избрал Вадим, спортсменка рассказывать не стала.
Лилия Подкопаева с сыном (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Андрей Джеджула
15-летний сын Андрея Джеджулы и Санты Димопулос Даниэль также начал обучение в Киеве. Хотя раньше он проживал вместе с матерью за границей.
Счастливый папа поделился этой новостью в Instagram, прикрепив к посту общее фото у учебного заведения.
Когда подписчики поинтересовались, вернулся ли его потомок окончательно в Украину, Андрей ответил весьма неопределенно, отметив, что Даниэль уже 15 лет и вырос до 185 см.
Андрей Джеджула с сыном (фото: instagram.com/djedjula )
Раньше мы рассказывали о 5 украинских звездах, которые плохо учились в школе.
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