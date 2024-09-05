Будут учиться на робототехников и филологов: куда поступили дети украинских звезд

Дети звезд украинского шоу-бизнеса один за другим поступают в университеты, колледжи, получают дипломы о высшем образовании и начинают строить свою карьеру. Тем временем их родители готовятся к новым финансовым расходам - на обучение и развитие своих наследников.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и в какой сфере планирует получать образование в ближайшие годы.

Маричка Падалко

Дочери звезды 1+1 сейчас проживают в Чехии, а ее 17-летний сын Михаил поступил в университет "Киево-Могилянская академия". Юноша выбрал для себя специальность в области робототехники и компьютерных интегрированных технологий.

Ранее он увлекался историей, но после начала полномасштабного вторжения решил сосредоточиться на практической и востребованной профессии, оставив гуманитарные науки.

Маричка Падалко с сыном Михаилом (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Виктор Бронюк

В семье лидера группы "ТиК" Виктора Бронюка сразу двое детей стали студентами. Потомки артиста выбрали обучение в Украине.

15-летняя Ева, завершив 9-й класс, будет заниматься углубленным изучением английского языка в Винницком педагогическом колледже, а ее 13-летний брат Даниил поступил в Подольский лицей для изучения IT-технологий.

Виктор Бронюк с семьей (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Лилия Подкопаева

18-летний сын гимнастки Лилии Подкопаевой Вадим поступил в Технологический институт Джорджии, США. Правда, какую специальность избрал Вадим, спортсменка рассказывать не стала.

Лилия Подкопаева с сыном (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Андрей Джеджула

15-летний сын Андрея Джеджулы и Санты Димопулос Даниэль также начал обучение в Киеве. Хотя раньше он проживал вместе с матерью за границей.

Счастливый папа поделился этой новостью в Instagram, прикрепив к посту общее фото у учебного заведения.

Когда подписчики поинтересовались, вернулся ли его потомок окончательно в Украину, Андрей ответил весьма неопределенно, отметив, что Даниэль уже 15 лет и вырос до 185 см.

Андрей Джеджула с сыном (фото: instagram.com/djedjula ​​)