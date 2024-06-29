"Навчання під час канікул - річ неприйнятна": педагог дала пораду батькам

Яким має бути співвідношення часу на розваги й навчання під час канікул?

"Передусім зазначу, що навчання під час канікул - річ неприйнятна, у тому числі влітку", - наголошує експерт.

Вона радить батькам під час літніх канікул пропонувати дітям пізнавальні, розвивальні заняття в ігровій формі: віртуальну подорож, квест, інсценізацію тощо.

При цьому не потрібно запроваджувати ритуал, коли в певний час батьки саджають дитину за стіл і починають заняття.

"Навчання має відбуватися непомітно для дитини - у тих чи інших ситуаціях її повсякденного життя", - говорить Цимбалару.

Наприклад, під час відвідування разом з батьками магазину можна пропонувати обчислювати вартість купленого й решту, яку має віддати касир.

Або розвивайте навичку письма, складаючи перелік того, що потрібно купити, друкуючи повідомлення бабусі чи друзям тощо.

Але навіть такі заняття не мають тривати більш як 40 хвилин. Далі необхідно робити перерви на активні ігри, зокрема на свіжому повітрі, якщо пізнавальне заняття проходило у приміщенні.

За словами педагога, кількість розвивальних, пізнавальних занять на день - річ індивідуальна. Мінімум - це одне заняття на день.

Якщо ж дитина сама проявляє ініціативу й просить про ще одне заняття, то батьки можуть задовольнити її прохання.

Водночас експерт не радить проводити більш ніж три заняття на день, оскільки "канікули - це час розвантаження і перезавантаження всіх сфер особистості дитини - психоемоційної, розумової тощо".

"Памʼятайте, дитина чекає канікул не тільки заради відпочинку від шкільних занять, а передусім через можливість частіше спілкуватися з батьками, дідусями й бабусями. Отож дорослі мають переглянути свої графіки на літній період, аби вивільнити якомога більше часу для взаємодії з дитиною", - каже вона.

"Саме тому організація літніх занять із репетиторами - це не просто погана, а дуже погана ідея. Найбільша цінність для дитини - спілкування з рідними, з людьми, які її люблять і цінують!" - резюмує Цимбалару.