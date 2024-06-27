Літні канікули - це довгоочікуваний час відпочинку та розваг для школярів. Проте, багато батьків хвилюються, що за час канікул діти забудуть те, чого навчилися протягом року.

В коментарі РБК-Україна науковий керівник освітнього проєкту "Світ чекає крилатих", доктор педагогічних наук Анжеліка Цимбалару розповіла, як допомогти дитині зберегти знання та не відкотитися назад у навчанні.

Як дитині не забути за літо вивченого в школі матеріалу

За її словами, коли батьки планують, чим займатиметься на канікулах їхня дитина, завдання “як не забути за літо вивченого матеріалу" ставити не можна.

"Канікули створено спеціально для того, щоб школярі відпочили від занять! Не переймайтеся, за літо школярі своїх знань не розгублюють", - говорить експерт.

Аби діти згадали матеріал, опанований упродовж попереднього навчального року, на початку нового в школі завжди відводять кілька тижнів для актуалізації (тобто повторення) певних знань.

Крім того, учитель організовує це повторення системно, логічно й послідовно, чого не зможуть зробити батьки навіть за ціле літо.

Тому завданням батьків на час літніх канікул є всебічний гармонійний розвиток малечі.

"Якщо дорослі ефективно організують пізнання дитиною довколишнього світу, її повноцінний відпочинок й оздоровлення, то за перші два тижні нового навчального року вона дуже швидко й на достатньому рівні відновить у пам’яті навчальний матеріал, опанований у попередніх класах", - зазначила Цимбалару.

Також педагог сказала, що повинні робити батьки на канікулах, аби дитина не втрачала набутих у школі знань й умінь.

По-перше, говорить експерт, про це потрібно починати дбати ще протягом навчального року. Зокрема піклуватися про розвиток пам’яті: слухової, зорової, тактильної. Важливим є розвиток довгострокової памʼяті. Для цього в інтернеті є багато цікавих завдань, ігор.

По-друге, батьки можуть організовувати інтелектуальні ігри із запитаннями-відповідями за змістом програмового матеріалу за певний клас.

"Накопичені за гру чи серію ігор бали можна використовувати для реалізації певних бажань учасників гри. Наприклад, 100 балів - похід у кіно, 80 балів - пікнік на природі тощо", - додає Анжеліка.