"Обучение во время каникул - вещь неприемлемая": педагог дала совет родителям

Каково должно быть соотношение времени на развлечения и обучение во время каникул?

"Прежде всего отмечу, что обучение во время каникул - вещь неприемлемая, в том числе летом", - подчеркивает эксперт.

Она советует родителям во время летних каникул предлагать детям познавательные, развивающие занятия в игровой форме: виртуальное путешествие, квест, инсценировку и т.д.

При этом не нужно вводить ритуал, когда родители сажают ребенка за стол и начинают занятия.

"Обучение должно происходить незаметно для ребенка - в тех или иных ситуациях его повседневной жизни", – говорит Цимбалару.

Например, во время посещения вместе с родителями магазина можно предлагать считать стоимость купленного и сдачу, которую должен отдать кассир.

Или развивайте навык письма, составляя перечень того, что нужно купить, печатая сообщения бабушке или друзьям.

Но даже такие занятия не должны продолжаться более 40 минут. Далее необходимо делать перерывы на активные игры, в частности, на свежем воздухе, если познавательное занятие проходило в помещении.

По словам педагога, количество развивающих, познавательных занятий в день - вещь индивидуальная. Минимум - это одно занятие в день.

Если же ребенок сам проявляет инициативу и просит еще одно занятие, то родители могут удовлетворить его просьбу.

В то же время эксперт не советует проводить более трех занятий в день, поскольку "каникулы - это время разгрузки и перезагрузки всех сфер личности ребенка - психоэмоциональной, умственной и т.п.".

"Помните, ребенок ждет каникул не только ради отдыха от школьных занятий, а прежде всего из-за возможности чаще общаться с родителями, дедушками и бабушками. Так что взрослые должны просмотреть свои графики на летний период, чтобы освободить как можно больше времени для взаимодействия с ребенком", - говорит она.

"Именно поэтому организация летних занятий с репетиторами - это не просто плохая, а очень плохая идея. Самая большая ценность для ребенка - общение с родными, с людьми, которые его любят и ценят!" - резюмирует Цимбалару.