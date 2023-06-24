Навчання, оздоровлення і соцвиплати: на які пільги можуть розраховувати діти учасників бойових дій

Держава розробила для дітей військовослужбовців цілий ряд пільг у різних сферах. Зокрема, вони мають право на спеціальні умови при здобутті вищої освіти та при отриманні оздоровчих послуг.

Про те, на які пільги можуть розраховувати діти учасників бойових дій, розповідаємо у матеріалі Styler.

Пільга на здобуття вищої освіти

Право на отримання пільги є в дітей УБД, які навчаються за денною формою в закладах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти.

Пільги діють до завершення навчання у ВНЗ або до досягнення 23-річного. Якщо студента відрахують, пільги перестануть діяти. Навчатися державним коштом можна лише один раз.

На яку допомогу можуть розраховувати діти військових:

повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів

пільгові довгострокові кредити для отримання освіти

соціальні стипендії

безплатне забезпечення підручниками

безплатний доступ до інтернету, систем баз даних в державних і комунальних навчальних закладах

безплатне проживання в гуртожитку

безплатне харчування в школах отримують ті діти, батьки яких загинули, зникли безвісти, потрапили в полон

дітям, батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій та безпосередньо брали участь в бойових діях у східних областях України, або ж зараз несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил, пільга з харчування може надаватися з місцевого бюджету рішенням відповідної ради

Для отримання цільової підтримки особи подають на ім'я керівника відповідного професійно-технічного або вищого навчального закладу заяву із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які претендують.

Пільги на оздоровлення

Законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачені пільги на оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій. Путівки на оздоровлення можна отримати не більше одного разу на рік за кошти держбюджету.

Також ці діти мають право на першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.

Соціальна стипендія

Також діти УБД, які є студентами, можуть претендувати на соціальну стипендію. Її призначають студентам, які не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та зараховані до рейтингу успішності від першого семестрового контролю.

Для студентів закладів освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти) розмір соціальної стипендії становить 4026 грн.

Для інших студентів закладів фахової передвищої освіти розмір соціальної стипендії становить - 890 грн. Для студентів закладів вищої освіти - 1180 грн.