Пільги на комуналку можуть забрати: в ПФУ назвали причини

В Україні надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу може припинятися у кількох випадках.

Про них нагадали в Telegram -каналі Пенсійного фонду України.

Причини, коли надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг буде припинено

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі", надання пільги припиняється:

з причин, що унеможливлюють її надання, зокрема в разі смерті пільговика, втрати права на пільгу, призначення житлової субсидії, - з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події

за заявою пільговика - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою

Обов'язки пільговика, про які треба знати

Пільговик зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.

Якщо пільговик отримав зайві кошти через "зловживання", або приховав інформацію щодо зміни обставин щодо надання пільги (наприклад, втратив на неї право і не повідомив), тоді він має повернути кошти. У разі відмови кошти будуть примусово стягнуті в судовому порядку.

Хто має право на пільгу

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 до пільговиків належать перераховані нижче категорії.

100% знижку на комуналку мають

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (батьки, дружина (чоловік). Перелік таких осіб у ст. 11 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" можна знайти за посиланням.

Пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу.

Особи, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють / раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти, сфери культури.

50% знижка належить

Багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів (піклувальників).

Батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків.

Особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей.

Дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Сім’ї, що має дитину з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Учасникам війни.

Окремим категоріям осіб, з числа жертв нацистських переслідувань.

У розмірі 25% знижки пільгу отримують тільки люди зі статусом "Діти війни"

На які послуги поширюється пільга

оплата житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

оплата комунальних послуг (централізоване постачання холодної і гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (в тому числі транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);

оплата палива та скрапленого газу.

Важлива умова отримання пільг

Пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році це 3760 грн).

Якщо дохід сім’ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, - людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії. Отримувати і пільгу і субсидію одночасно ви не можете.