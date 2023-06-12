Пільги для учасників бойових дій. Куди звертатися за субсидією

Учасники бойових дій з питань призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг можуть звертатися до Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.

З питань щодо призначення пільг людина може звернутись з заявою та необхідними документами до Пенсійного фонду України в один зі зручних способів.

Особисто

Для особистого звернення варто звернутись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад чи центрів надання адміністративних послуг.

Поштою.

Особа, що потребує призначення пільг може скористатись поштою. Для цього необхідно надіслати документи на адресу органу Фонду.

Online

Для того, щоб надіслати заявку на отримання субсидії не виходячи з будинку можна скористатись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно використати мобільний застосунок “Пенсійний фонд” чи Портал "Дія".

Як дізнатися про нарахування субсидії

Щоб дізнатися, чи нарахована вам субсидія та в якій сумі, необхідно перейти на портал Мінсоцполітики:

зайдіть на державний портал subsidii.ioc.gov.ua;

введіть свої особисті дані - область, місто, вулицю, номер будинку і квартири.



Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН тощо не потрібно;

підтвердіть, що ви не робот, і натисніть "Шукати".

Далі на екрані з’явиться вся інформація стосовно субсидії - її нарахування, сума, період призначення тощо.

Зауважимо, що розмір субсидії в неопалювальний сезон складає в середньому від 350 до 400 гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українці можуть отримувати субсидію двома способами: поштою або на банківську картку. Однак якщо спочатку допомога надходила вам на Укрпошту, а тепер вам зручніше на картку, ви можете самостійно її перевести.

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