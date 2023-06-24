Обучение, оздоровление и соцвыплаты: на какие льготы могут рассчитывать дети участников боевых действий

Государство разработало для детей военнослужащих целый ряд льгот в разных сферах. В частности, они имеют право на специальные условия при получении высшего образования и на бесплатное оздоровительные.

О том, на какие льготы могут рассчитывать дети участников боевых действий, рассказываем в материале Styler.

Льгота на получение высшего образования

Право на получение льготы есть у детей УБД, которые учатся на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Льготы действуют до завершения обучения в вузе или до достижения 23-летнего. Если студента отчислят, льготы перестанут действовать. Обучаться за государственный счет можно только один раз.

На какую помощь могут рассчитывать дети военных:

полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов

льготные долгосрочные кредиты для получения образования

социальные стипендии

бесплатное обеспечение учебниками

бесплатный доступ к интернету, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях

бесплатное проживание в общежитии

бесплатное питание в школах получают те дети, родители которых погибли, пропали без вести, попали в плен

детям, родители которых имеют удостоверение участника боевых действий и непосредственно участвовали в боевых действиях в восточных областях Украины, или сейчас несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил, льгота по питанию может предоставляться из местного бюджета решением соответствующего совета

Для получения целевой поддержки нужно подать на имя руководителя соответствующего профессионально-технического или высшего учебного заведения заявление с указанием конкретных видов государственной целевой поддержки, на которые претендует ребенок.

Льготы на оздоровление

Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусмотрены льготы на оздоровление и отдых детей участников боевых действий. Путевки на оздоровление можно получить не больше одного раза в год за счет госбюджета.

Эти дети имеют также право на первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.

Социальная стипендия

Также дети УБД, являющиеся студентами, могут претендовать на социальную стипендию. Ее назначают студентам, не имеющим академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения и отнесенным к рейтингу успеваемости от первого семестрового контроля.

Для студентов учебных заведений, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести) размер социальной стипендии составляет 4026 грн.

Для других студентов учреждений профессионального образования размер социальной стипендии составляет - 890 грн. Для студентов заведений высшего образования - 1180 грн.