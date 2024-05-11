Навчання за кордоном: 6 фактів, які треба знати перед вступом в іноземний виш

Багато українських випускників розглядають можливість навчання за кордоном. Втім, у суспільстві побутує чимало міфів, які стримують майбутніх абітурієнтів від вступу в іноземний ВНЗ.
Про те, що треба знати про навчання за кордоном, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Освіта.юа.
У багатьох державних закладах вищої освіти, наприклад, у Чехії, іноземці можуть навчатись безкоштовно. Але для вступу абітурієнту потрібно вивчити мову на достатньо високому рівні, відповідно у підготовку треба фінансово вкластись.
Також батькам вступника варто врахувати, що значна частина грошей потрібна для проживання, харчування та інших витрати студента.
Звичайно, без знання іноземною мови ви не зможете вступити у закордонний ВНЗ, але університети не вимагають досконалого володіння мовою. Тим паче не у всіх країнах обов'язково вчитися англійською.
Наприклад, слов'янські мови (польська, чеська, словацька та інші) даються українцям доволі легко, оскільки мають багато спільного з нашою. Тож їх можна опанувати за рік з нуля до рівня B2, а цього буде достатньо для вступу.
Звісно, іноземним студентам важко вступити у ВНЗ на безкоштовну форму навчання, тому процес підготовки для них більш вимогливий і тривалий. Тому важливо завчасно визначитись із країною навчання, а також вимогами університету, куди плануєте вступати, щоб заздалегідь розпочати підготовку.
Поширеним є міф про те, що для вступу за кордон потрібно бути або дуже здібним спортсменом, або генієм. Насправді ж навчатись в іноземному ВНЗ можуть студенти із різним рівнем успішності, головне правильно вибрати університет та програму навчання, які відповідають академічним цілям.
Також важливо, щоб студент сам обрав фах за власними уподобаннями, а не під тиском батьків. Інакше є ризик, що йому буде нецікаво вчитись.
Навчання в іншій країні дає можливість познайомитись із новими культурами та традиціями, опанувати чужі мови та зав'язати багато цікавих й корисних знайомств.
Дуже важливо, що при багатьох ВНЗ є адаптаційні програми та професійна підтримка фахівців, які дозволяють пом'якшити перехід та забезпечити комфортне перебування та навчання за кордоном.
Багато хто відмовляється від навчання за кордоном, бо думають, що проживання в іншій країні обходиться надто дорого. Втім, все залежить від того, де саме навчатиметься студент. Наприклад, проживання у гуртожитку в Чехії коштує 350 євро/міс, 200 євро вистачає на продукти та проїзд.
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