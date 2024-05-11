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Навчання за кордоном: 6 фактів, які треба знати перед вступом в іноземний виш

Що треба знати про навчання за кордоном (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Багато українських випускників розглядають можливість навчання за кордоном. Втім, у суспільстві побутує чимало міфів, які стримують майбутніх абітурієнтів від вступу в іноземний ВНЗ.

Про те, що треба знати про навчання за кордоном, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Освіта.юа.

Навчання для іноземців може бути безкоштовним

У багатьох державних закладах вищої освіти, наприклад, у Чехії, іноземці можуть навчатись безкоштовно. Але для вступу абітурієнту потрібно вивчити мову на достатньо високому рівні, відповідно у підготовку треба фінансово вкластись.

Також батькам вступника варто врахувати, що значна частина грошей потрібна для проживання, харчування та інших витрати студента.

Для навчання не потрібно досконало володіти англійською

Звичайно, без знання іноземною мови ви не зможете вступити у закордонний ВНЗ, але університети не вимагають досконалого володіння мовою. Тим паче не у всіх країнах обов'язково вчитися англійською.

Наприклад, слов'янські мови (польська, чеська, словацька та інші) даються українцям доволі легко, оскільки мають багато спільного з нашою. Тож їх можна опанувати за рік з нуля до рівня B2, а цього буде достатньо для вступу.

До вступу у закордонний ВНЗ треба ретельно готуватися

Звісно, іноземним студентам важко вступити у ВНЗ на безкоштовну форму навчання, тому процес підготовки для них більш вимогливий і тривалий. Тому важливо завчасно визначитись із країною навчання, а також вимогами університету, куди плануєте вступати, щоб заздалегідь розпочати підготовку.

Навчання за кордоном доступне для студентів з різним рівнем успішності

Поширеним є міф про те, що для вступу за кордон потрібно бути або дуже здібним спортсменом, або генієм. Насправді ж навчатись в іноземному ВНЗ можуть студенти із різним рівнем успішності, головне правильно вибрати університет та програму навчання, які відповідають академічним цілям.

Також важливо, щоб студент сам обрав фах за власними уподобаннями, а не під тиском батьків. Інакше є ризик, що йому буде нецікаво вчитись.

Навчання за кордоном розширить межі знайомств

Навчання в іншій країні дає можливість познайомитись із новими культурами та традиціями, опанувати чужі мови та зав'язати багато цікавих й корисних знайомств.

Дуже важливо, що при багатьох ВНЗ є адаптаційні програми та професійна підтримка фахівців, які дозволяють пом'якшити перехід та забезпечити комфортне перебування та навчання за кордоном.

Проживання за кордоном помірне у ціні

Багато хто відмовляється від навчання за кордоном, бо думають, що проживання в іншій країні обходиться надто дорого. Втім, все залежить від того, де саме навчатиметься студент. Наприклад, проживання у гуртожитку в Чехії коштує 350 євро/міс, 200 євро вистачає на продукти та проїзд.

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