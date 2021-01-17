Навальный прилетел в Россию: в аэропорту ажиотаж

Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Алексей Навальный сегодня, 17 января, прилетел в Москву из Берлина. Вместе с ним в лайнере находилось около 30 журналистов. При этом было много микрофонов с логотипами международных СМИ.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, который также опубликовал видео с самолета и аэропорта "Внуково".

Многие журналисты начали снимать видео, несмотря на то, что перед посадкой сотрудники Berlin Brandenburg International предупредили, что будут снимать с рейса тех, кто начнет вести фото или видео съемку.

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности призывающих к участию в "несогласованной массовой акции" в аэропорту "Внуково" в воскресенье, 17 января.

Но многих это не остановило, поэтому в аэропорту произошли задержания. Журналистов и сторонников Навального начали оттеснять на улицу. В громкоговоритель сообщили, что вход осуществляется только при наличии билетов.

Интересно, что в аэропорту также собрались поклонники певицы Ольги Бузовой.

В аэропорту "Внуково" собрались фанаты Ольги Бузовой (фото: instagram.com/ringofstarrs)

Данные о прилете самолета, на котором находится Навальный, изменились. В СМИ появилась информация о том, что, возможно, борт летит в аэропорт "Шереметьево". Позже это подтвердилось.

Стоит отметить, что Навальный заявил, что не боится возвращаться в Россию. При этом он уверен, что против него будут новые расследования.

"Чего мне бояться в России? Что со мной может плохого случиться в России?", - сказал лидер российской оппозиции.

Правоохранители подготовились к приезду Навального (фото: instagram.com/tatyana_hlestunova)

Напомним, Алексей Навальный поделился первым фото из больницы после отравления.

Ранее химические лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального веществом класса "Новичок".