Навальний прилетів до Росії в аеропорту ажіотаж

Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Олексій Навальний сьогодні, 17 січня, прилетів у Москву з Берліна. Разом з ним в лайнері перебувало близько 30 журналістів. При цьому було багато мікрофонів з логотипами міжнародних ЗМІ.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash, який також опублікував відео з літака і аеропорту "Внуково".

Багато журналісти почали знімати відео, незважаючи на те, що перед посадкою співробітники Berlin Brandenburg International попередили, що будуть знімати з рейсу тих, хто почне вести фото або відео зйомку.

Прокуратура Москви попередила про відповідальність тих, хто закликає до участі в "неузгодженій масовій акції" в аеропорту "Внуково" в неділю, 17 січня.

Але багатьох це не зупинило, тому в аеропорту відбулися затримання. Журналістів і прихильників Навального почали відтісняти на вулицю. У гучномовець повідомили, що вхід здійснюється тільки при наявності квитків.

Цікаво, що в аеропорту також зібралися шанувальники співачки Ольги Бузової.

В аеропорту "Внуково" зібралися фанати Ольги Бузової (фото: instagram.com/ringofstarrs)

Дані про приліт літака, на якому знаходиться Навальний, змінилися. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що, можливо, борт летить в аеропорт "Шереметьєво". Пізніше це підтвердилося.

Варто зазначити, що Навальний заявив, що не боїться повертатися в Росію. При цьому він упевнений, що проти нього будуть нові розслідування.

"Чого мені боятися в Росії? Що зі мною може поганого трапитися в Росії?" - сказав лідер російської опозиції.

Правоохоронці підготувалися до приїзду Навального (фото: instagram.com/tatyana_hlestunova)

Нагадаємо, Олексій Навальний поділився першим фото з лікарні після отруєння.

Раніше хімічні лабораторії Франції та Швеції підтвердили отруєння Навального речовиною класу "Новачок".