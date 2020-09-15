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Очень понравилось: Навальный показал фото из больницы и сделал заявление

Вторник 15 сентября 2020 13:16
Очень понравилось: Навальный показал фото из больницы и сделал заявление
Алексей Навальный (фото: facebook.com/navalny)
Автор: Анна Киселева

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал о состоянии здоровья

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный поделился первым фото из больницы после отравления. Он также рассказал о своем состоянии и о процессе восстановления организма.

Общественный деятель показал фотографию в больничной койке в окружении своих близких. Снимок опубликован в Instagram.

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал он в подписи к фото.

Очень понравилось: Навальный показал фото из больницы и сделал заявление

Навальный после отравления показал первое фото из больницы (фото: instagram.com/navalny)

Стоит напомнить, что отравление Алексея Навального было зафиксировано утром 20 августа 2020 года. Он совершал перелет рейсом S72614 авиакомпании S7 Airlines из Томска в Москву.

Во время полета Навальному стало плохо, он потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.

Навальный был доставлен в отделение токсикореанимации городской клинической больницы № 1 г. Омска, где его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии политический деятель был переведен в больницу в Берлине.

Также мы писали, что химические лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Алексея Навального веществом класса "Новичок". Таким образом, применение нервно-паралитического вещества подтвердили три независимые лаборатории.

Ранее сообщалось, что Омские врачи умышленно скрывали факт отравления Навального.

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