Церковне свято 14 грудня: що варто зробити в цей день, а що - заборонено

14 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Наума. Вважається, що він був покровителем розуму.
Окрім того, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме в цей день завершили будівництво саркофага над четвертим зруйнованим енергоблоком.
Що сьогодні заборонено робити та які народні прикмети - читайте нижче в Styler.
Святий Наум - це один із 12 малих пророків. Разом із Кирилом та Мефодієм він є одним з основоположників болгарської релігійної літератури.
Було заведено вважати його покровителем учнів і розуму. Саме в цей день відправляли дітей на навчання та просили благословення, щоб святий навчив уму-розуму.
Існувала навіть приказка: "Пророк Наум і худий розум наведе на ум". Цікаво, що раніше на цю дату випадав День вчителя. А ще була традиція приносити до школи горщик каші та повинен був почастувати викладача.
Ікона святого Наума (фото: uk.wikipedia.org)
Люди вірять, що якщо розпочати навчання цього дня, то наука буде проходити легше та ефективніше. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.
Дослухайтеся сьогодні до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.
До речей, які сьогодні робити не можна, відносять:
14 грудня можливий снігопад за прикметами (фото: Freepik)
14 грудня з днем ангела варто привітати Анастасію, Дмитра, Наума, Порфирія та Філарета.
Тому вітайте друзів і знайомих, а ще беріться до навчання. Сьогодні якраз сприятливий день!
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