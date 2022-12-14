UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Церковне свято 14 грудня: що варто зробити в цей день, а що - заборонено

Яке сьогодні свято (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

14 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Наума. Вважається, що він був покровителем розуму.

Окрім того, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме в цей день завершили будівництво саркофага над четвертим зруйнованим енергоблоком.

Що сьогодні заборонено робити та які народні прикмети - читайте нижче в Styler.

Хто такий святий Наум

Святий Наум - це один із 12 малих пророків. Разом із Кирилом та Мефодієм він є одним з основоположників болгарської релігійної літератури.

Було заведено вважати його покровителем учнів і розуму. Саме в цей день відправляли дітей на навчання та просили благословення, щоб святий навчив уму-розуму.

Існувала навіть приказка: "Пророк Наум і худий розум наведе на ум". Цікаво, що раніше на цю дату випадав День вчителя. А ще була традиція приносити до школи горщик каші та повинен був почастувати викладача.

Ікона святого Наума (фото: uk.wikipedia.org)

Що сьогодні можна робити, а що заборонено

Люди вірять, що якщо розпочати навчання цього дня, то наука буде проходити легше та ефективніше. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.

Дослухайтеся сьогодні до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.

До речей, які сьогодні робити не можна, відносять:

  • Не варто їсти під час читання. Так можна заїсти всі знання. З цієї ж причини не можна залишати книгу відкритою, бо вся інформація з голови вивітриться.
  • Не рекомендується дивитися у дзеркало після підписання важливих документів. Інакше домовленості виявляться порожніми.
  • Краще не виходити з дому після заходу сонця. Вірили, що в цей час по вулицях розгулює нечисть.
  • Якщо даєте милостиню жебраку, не дивіться йому в очі.

Народні прикмети 14 грудня

  • Зимові зірки на небі переливаються - варто чекати хуртовини.
  • Глухо чується собачий гавкіт - до снігопаду
  • Північний вітер дме - незабаром настануть сильні морози.
  • День видався теплим - зима теж буде теплою.
  • Багато снігу - до повені навесні.
  • Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон - згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.
  • Вночі нявкатиме кішка - до щастя та добра в будинку.

14 грудня можливий снігопад за прикметами (фото: Freepik)

Хто святкує іменини

14 грудня з днем ангела варто привітати Анастасію, Дмитра, Наума, Порфирія та Філарета.

Тому вітайте друзів і знайомих, а ще беріться до навчання. Сьогодні якраз сприятливий день!

Раніше ми розповідали, чиї дні ангели будуть у грудні 2022 року та як назвати дитину.

Читайте також, які свята будуть у січні 2023 року за новим церковним календарем.

Читайте РБК-Україна в Google News
святасвята Україницерковный календарь