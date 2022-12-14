Церковне свято 14 грудня: що варто зробити в цей день, а що - заборонено

Хто такий святий Наум

Святий Наум - це один із 12 малих пророків. Разом із Кирилом та Мефодієм він є одним з основоположників болгарської релігійної літератури.

Було заведено вважати його покровителем учнів і розуму. Саме в цей день відправляли дітей на навчання та просили благословення, щоб святий навчив уму-розуму.

Існувала навіть приказка: "Пророк Наум і худий розум наведе на ум". Цікаво, що раніше на цю дату випадав День вчителя. А ще була традиція приносити до школи горщик каші та повинен був почастувати викладача.

Ікона святого Наума (фото: uk.wikipedia.org)

Що сьогодні можна робити, а що заборонено

Люди вірять, що якщо розпочати навчання цього дня, то наука буде проходити легше та ефективніше. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.

Дослухайтеся сьогодні до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.

До речей, які сьогодні робити не можна, відносять:

Не варто їсти під час читання. Так можна заїсти всі знання. З цієї ж причини не можна залишати книгу відкритою, бо вся інформація з голови вивітриться.

Не рекомендується дивитися у дзеркало після підписання важливих документів. Інакше домовленості виявляться порожніми.

Краще не виходити з дому після заходу сонця. Вірили, що в цей час по вулицях розгулює нечисть.

Якщо даєте милостиню жебраку, не дивіться йому в очі.

Народні прикмети 14 грудня

Зимові зірки на небі переливаються - варто чекати хуртовини.

Глухо чується собачий гавкіт - до снігопаду

Північний вітер дме - незабаром настануть сильні морози.

День видався теплим - зима теж буде теплою.

Багато снігу - до повені навесні.

Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон - згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.

Вночі нявкатиме кішка - до щастя та добра в будинку.

14 грудня можливий снігопад за прикметами (фото: Freepik)

Хто святкує іменини

14 грудня з днем ангела варто привітати Анастасію, Дмитра, Наума, Порфирія та Філарета.

Тому вітайте друзів і знайомих, а ще беріться до навчання. Сьогодні якраз сприятливий день!