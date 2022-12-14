Наум наводить на ум: что стоит делать в этот день, а что - запрещено

14 декабря православная церковь чтит память святого Наума. Считается, что он был покровителем ума.
Кроме того, в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Именно в этот день было завершено строительство саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком.
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Святой Наум - один из 12 малых пророков. Вместе с Кириллом и Мефодием он является одним из основателей болгарской религиозной литературы.
Было принято считать его покровителем учащихся и разума. Именно в этот день отправляли детей на обучение и просили благословения, чтобы святой научил уму-разуму.
Существовала даже поговорка: "Пророк Наум і худий розум наведе на ум". Интересно, что раньше на эту дату выпадал День учителя. А еще была традиция приносить в школу горшок каши и должен был угостить преподавателя.
Икона святого Наума (фото: ru.wikipedia.org)
Люди верят, что если начать обучение в этот день, то наука будет проходить легче и эффективнее. Родителям следует молиться Науму, чтобы ребенок в школе хорошо учился.
Прислушайтесь сегодня к советам, которые будут давать вам в этот день. Они помогут вам в будущем.
К вещам, которые сегодня делать нельзя, относятся:
14 декабря возможен снегопад по приметам (фото: Freepik)
14 декабря с днем ангела следует поздравить Анастасию, Дмитрия, Наума, Порфирия и Филарета.
Поэтому приветствуйте друзей и знакомых, а еще приступайте к учебе. Сегодня как раз благоприятный день!
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