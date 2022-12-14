Наум наводить на ум: что стоит делать в этот день, а что - запрещено

Кто такой святой Наум

Святой Наум - один из 12 малых пророков. Вместе с Кириллом и Мефодием он является одним из основателей болгарской религиозной литературы.

Было принято считать его покровителем учащихся и разума. Именно в этот день отправляли детей на обучение и просили благословения, чтобы святой научил уму-разуму.

Существовала даже поговорка: "Пророк Наум і худий розум наведе на ум". Интересно, что раньше на эту дату выпадал День учителя. А еще была традиция приносить в школу горшок каши и должен был угостить преподавателя.

Икона святого Наума (фото: ru.wikipedia.org)

Что сегодня можно делать, а что запрещено

Люди верят, что если начать обучение в этот день, то наука будет проходить легче и эффективнее. Родителям следует молиться Науму, чтобы ребенок в школе хорошо учился.

Прислушайтесь сегодня к советам, которые будут давать вам в этот день. Они помогут вам в будущем.

К вещам, которые сегодня делать нельзя, относятся:

Не стоит есть во время чтения. Так можно есть все знания. По этой же причине нельзя оставлять книгу открытой, потому что вся информация из головы выветрится.

Не рекомендуется смотреть в зеркало при подписании важных документов. Иначе договоренности окажутся пустыми.

Лучше не выходить из дома после заката. Верили, что в это время по улицам разгуливает нечисть.

Если даете милостыню нищему, не смотрите ему в глаза.

Народные приметы 14 декабря

Зимние звезды на небе переливаются - стоит ждать метели.

Глухо слышится собачий лай - к снегопаду

Северный ветер дует - вскоре наступят сильные морозы.

День выдался теплым - зима тоже будет теплой.

Много снега - к наводнению весной.

Если вам приснится в ночь с 13 на 14 декабря сон - вспомните его в малейших деталях, ведь он может быть вещим.

Ночью мяукать кошка - к счастью и добру в доме.

14 декабря возможен снегопад по приметам (фото: Freepik)

Кто празднует именины

14 декабря с днем ангела следует поздравить Анастасию, Дмитрия, Наума, Порфирия и Филарета.

Поэтому приветствуйте друзей и знакомых, а еще приступайте к учебе. Сегодня как раз благоприятный день!