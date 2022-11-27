Дні ангела у грудні 2022: як назвати дитину та кого потрібно привітати

День ангела – важливий день у житті багатьох людей. Це день пам'яті святого, на чию честь було названо дитину. Раніше календар імен відповідно до днів пам'яті святих називали Святцями й при народженні обирали ім'я відповідно до дня народження.

Вважається, що святий дасть новонародженому свій захист та вбереже від бід. Останнім часом дітям стали часто давати подвійні імена – мирське та за Святцями.