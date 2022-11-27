Дні ангела у грудні 2022: як назвати дитину та кого потрібно привітати
День ангела – важливий день у житті багатьох людей. Це день пам'яті святого, на чию честь було названо дитину. Раніше календар імен відповідно до днів пам'яті святих називали Святцями й при народженні обирали ім'я відповідно до дня народження.
Вважається, що святий дасть новонародженому свій захист та вбереже від бід. Останнім часом дітям стали часто давати подвійні імена – мирське та за Святцями.
Повний календар днів ангела на грудень 2022 - читайте в матеріалі нижче.
1 грудня – Микола, Платон, Роман
2 грудня – Олександр, Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків, Христофор, Іларіон, Йосаф, Вівіана.
3 грудня – Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Тетяна, Ніна, Фекла.
4 грудня – Олександр, Ада, Гликерія, Ярополк, Марія.
5 грудня – Олексій, Опанас, Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, Сава, Федір, Параска.
6 грудня – Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Макар, Серафим.
7 грудня – Олександр, Олексій, Анісія, Григорій, Євген, Катерина, Іван, Марк, Михайло, Катарина, Августа.
8 грудня – Олександр, Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Ярослав, Магдалина.
9 грудня – Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихін, Юліан, Яків, Ян.
10 грудня – Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Фекла.
11 грудня – Олексій, Андрій, Ганна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Параска, Анісія.
12 грудня – Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій
13 грудня – Андрій, Іван, Ян
14 грудня – Антон, Дмитро
15 грудня – Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір, Мірра, Мотрона, Февронія.
16 грудня – Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір, Гликерія.
17 грудня – Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Юлія, Катаріна, Уляна, Юліяна.
18 грудня – Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій
19 грудня – Максим, Микола
20 грудня – Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій
21 грудня – Анфіса, Кирило
22 грудня – Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Софрон, Степан, Єфросинія.
23 грудня – Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Анна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Тетяна, Євлалія, Текла.
24 грудня – Данило, Іван, Лука, Микола, Петро, Леонтій, Ян.
25 грудня – Олександр
26 грудня – Олександр, Олексій, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Яків, Анастасія, Люція.
27 грудня – Микола, Філімон, Іларіон.
28 грудня – Олександр, Василь, Іларіон, Іона, Павло, Степан, Сусанна, Трифон, Сюзанна.
29 грудня – Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія
30 грудня – Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан
31 грудня – Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій, Софія, Єлизавета.
До речі, раніше ми писали про те, коли починається Різдвяний піст і як його правильно дотримуватися.
А ще розповідали про те, коли українці відзначатимуть Різдво – 25 грудня чи 7 січня.