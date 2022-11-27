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Дні ангела у грудні 2022: як назвати дитину та кого потрібно привітати

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Неділя 27 листопада 2022 17:05
Дні ангела у грудні 2022: як назвати дитину та кого потрібно привітати Фото: Дні ангела у грудні 2022 (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

День ангела – важливий день у житті багатьох людей. Це день пам'яті святого, на чию честь було названо дитину. Раніше календар імен відповідно до днів пам'яті святих називали Святцями й при народженні обирали ім'я відповідно до дня народження.

Вважається, що святий дасть новонародженому свій захист та вбереже від бід. Останнім часом дітям стали часто давати подвійні імена – мирське та за Святцями.

Повний календар днів ангела на грудень 2022 - читайте в матеріалі нижче.

1 грудня – Микола, Платон, Роман

2 грудня – Олександр, Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків, Христофор, Іларіон, Йосаф, Вівіана.

3 грудня – Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Тетяна, Ніна, Фекла.

4 грудня – Олександр, Ада, Гликерія, Ярополк, Марія.

5 грудня – Олексій, Опанас, Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, Сава, Федір, Параска.

6 грудня – Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Макар, Серафим.

7 грудня – Олександр, Олексій, Анісія, Григорій, Євген, Катерина, Іван, Марк, Михайло, Катарина, Августа.

8 грудня – Олександр, Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Ярослав, Магдалина.

9 грудня – Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихін, Юліан, Яків, Ян.

10 грудня – Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Фекла.

11 грудня – Олексій, Андрій, Ганна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Параска, Анісія.

12 грудня – Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій

13 грудня – Андрій, Іван, Ян

14 грудня – Антон, Дмитро

15 грудня – Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір, Мірра, Мотрона, Февронія.

16 грудня – Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір, Гликерія.

17 грудня – Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Юлія, Катаріна, Уляна, Юліяна.

18 грудня – Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій

19 грудня – Максим, Микола

20 грудня – Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій

21 грудня – Анфіса, Кирило

22 грудня – Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Софрон, Степан, Єфросинія.

23 грудня – Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Анна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Тетяна, Євлалія, Текла.

24 грудня – Данило, Іван, Лука, Микола, Петро, Леонтій, Ян.

25 грудня – Олександр

26 грудня – Олександр, Олексій, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Яків, Анастасія, Люція.

27 грудня – Микола, Філімон, Іларіон.

28 грудня – Олександр, Василь, Іларіон, Іона, Павло, Степан, Сусанна, Трифон, Сюзанна.

29 грудня – Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія

30 грудня – Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан

31 грудня – Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій, Софія, Єлизавета.

До речі, раніше ми писали про те, коли починається Різдвяний піст і як його правильно дотримуватися.

А ще розповідали про те, коли українці відзначатимуть Різдво – 25 грудня чи 7 січня.

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