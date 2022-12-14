Церковне свято 14 грудня: що варто зробити в цей день, а що - заборонено

Окрім того, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме в цей день завершили будівництво саркофага над четвертим зруйнованим енергоблоком.

14 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Наума. Вважається, що він був покровителем розуму.

Що сьогодні заборонено робити та які народні прикмети - читайте нижче в Styler.

Хто такий святий Наум

Святий Наум - це один із 12 малих пророків. Разом із Кирилом та Мефодієм він є одним з основоположників болгарської релігійної літератури.

Було заведено вважати його покровителем учнів і розуму. Саме в цей день відправляли дітей на навчання та просили благословення, щоб святий навчив уму-розуму.

Існувала навіть приказка: "Пророк Наум і худий розум наведе на ум". Цікаво, що раніше на цю дату випадав День вчителя. А ще була традиція приносити до школи горщик каші та повинен був почастувати викладача.

Ікона святого Наума (фото: uk.wikipedia.org)

Що сьогодні можна робити, а що заборонено

Люди вірять, що якщо розпочати навчання цього дня, то наука буде проходити легше та ефективніше. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.

Дослухайтеся сьогодні до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.

До речей, які сьогодні робити не можна, відносять:

Не варто їсти під час читання. Так можна заїсти всі знання. З цієї ж причини не можна залишати книгу відкритою, бо вся інформація з голови вивітриться.

Не рекомендується дивитися у дзеркало після підписання важливих документів. Інакше домовленості виявляться порожніми.

Краще не виходити з дому після заходу сонця. Вірили, що в цей час по вулицях розгулює нечисть.

Якщо даєте милостиню жебраку, не дивіться йому в очі.

Народні прикмети 14 грудня

Зимові зірки на небі переливаються - варто чекати хуртовини.

Глухо чується собачий гавкіт - до снігопаду

Північний вітер дме - незабаром настануть сильні морози.

День видався теплим - зима теж буде теплою.

Багато снігу - до повені навесні.

Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон - згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.

Вночі нявкатиме кішка - до щастя та добра в будинку.

14 грудня можливий снігопад за прикметами (фото: Freepik)

Хто святкує іменини

14 грудня з днем ангела варто привітати Анастасію, Дмитра, Наума, Порфирія та Філарета.

Тому вітайте друзів і знайомих, а ще беріться до навчання. Сьогодні якраз сприятливий день!