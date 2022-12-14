Церковне свято 14 грудня: що варто зробити в цей день, а що - заборонено
14 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Наума. Вважається, що він був покровителем розуму.
Окрім того, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме в цей день завершили будівництво саркофага над четвертим зруйнованим енергоблоком.
Що сьогодні заборонено робити та які народні прикмети - читайте нижче в Styler.
Хто такий святий Наум
Святий Наум - це один із 12 малих пророків. Разом із Кирилом та Мефодієм він є одним з основоположників болгарської релігійної літератури.
Було заведено вважати його покровителем учнів і розуму. Саме в цей день відправляли дітей на навчання та просили благословення, щоб святий навчив уму-розуму.
Існувала навіть приказка: "Пророк Наум і худий розум наведе на ум". Цікаво, що раніше на цю дату випадав День вчителя. А ще була традиція приносити до школи горщик каші та повинен був почастувати викладача.
Ікона святого Наума (фото: uk.wikipedia.org)
Що сьогодні можна робити, а що заборонено
Люди вірять, що якщо розпочати навчання цього дня, то наука буде проходити легше та ефективніше. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.
Дослухайтеся сьогодні до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.
До речей, які сьогодні робити не можна, відносять:
- Не варто їсти під час читання. Так можна заїсти всі знання. З цієї ж причини не можна залишати книгу відкритою, бо вся інформація з голови вивітриться.
- Не рекомендується дивитися у дзеркало після підписання важливих документів. Інакше домовленості виявляться порожніми.
- Краще не виходити з дому після заходу сонця. Вірили, що в цей час по вулицях розгулює нечисть.
- Якщо даєте милостиню жебраку, не дивіться йому в очі.
Народні прикмети 14 грудня
- Зимові зірки на небі переливаються - варто чекати хуртовини.
- Глухо чується собачий гавкіт - до снігопаду
- Північний вітер дме - незабаром настануть сильні морози.
- День видався теплим - зима теж буде теплою.
- Багато снігу - до повені навесні.
- Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон - згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.
- Вночі нявкатиме кішка - до щастя та добра в будинку.
14 грудня можливий снігопад за прикметами (фото: Freepik)
Хто святкує іменини
14 грудня з днем ангела варто привітати Анастасію, Дмитра, Наума, Порфирія та Філарета.
Тому вітайте друзів і знайомих, а ще беріться до навчання. Сьогодні якраз сприятливий день!
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