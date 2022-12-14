Наум наводить на ум: что стоит делать в этот день, а что - запрещено
14 декабря православная церковь чтит память святого Наума. Считается, что он был покровителем ума.
Кроме того, в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Именно в этот день было завершено строительство саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком.
Что сегодня запрещено делать и какие народные приметы - читайте ниже в Styler.
Кто такой святой Наум
Святой Наум - один из 12 малых пророков. Вместе с Кириллом и Мефодием он является одним из основателей болгарской религиозной литературы.
Было принято считать его покровителем учащихся и разума. Именно в этот день отправляли детей на обучение и просили благословения, чтобы святой научил уму-разуму.
Существовала даже поговорка: "Пророк Наум і худий розум наведе на ум". Интересно, что раньше на эту дату выпадал День учителя. А еще была традиция приносить в школу горшок каши и должен был угостить преподавателя.
Икона святого Наума (фото: ru.wikipedia.org)
Что сегодня можно делать, а что запрещено
Люди верят, что если начать обучение в этот день, то наука будет проходить легче и эффективнее. Родителям следует молиться Науму, чтобы ребенок в школе хорошо учился.
Прислушайтесь сегодня к советам, которые будут давать вам в этот день. Они помогут вам в будущем.
К вещам, которые сегодня делать нельзя, относятся:
- Не стоит есть во время чтения. Так можно есть все знания. По этой же причине нельзя оставлять книгу открытой, потому что вся информация из головы выветрится.
- Не рекомендуется смотреть в зеркало при подписании важных документов. Иначе договоренности окажутся пустыми.
- Лучше не выходить из дома после заката. Верили, что в это время по улицам разгуливает нечисть.
- Если даете милостыню нищему, не смотрите ему в глаза.
Народные приметы 14 декабря
- Зимние звезды на небе переливаются - стоит ждать метели.
- Глухо слышится собачий лай - к снегопаду
- Северный ветер дует - вскоре наступят сильные морозы.
- День выдался теплым - зима тоже будет теплой.
- Много снега - к наводнению весной.
- Если вам приснится в ночь с 13 на 14 декабря сон - вспомните его в малейших деталях, ведь он может быть вещим.
- Ночью мяукать кошка - к счастью и добру в доме.
14 декабря возможен снегопад по приметам (фото: Freepik)
Кто празднует именины
14 декабря с днем ангела следует поздравить Анастасию, Дмитрия, Наума, Порфирия и Филарета.
Поэтому приветствуйте друзей и знакомых, а еще приступайте к учебе. Сегодня как раз благоприятный день!
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