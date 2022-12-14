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Наум наводить на ум: что стоит делать в этот день, а что - запрещено

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Среда 14 декабря 2022 06:09
Наум наводить на ум: что стоит делать в этот день, а что - запрещено Какой сегодня праздник (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

14 декабря православная церковь чтит память святого Наума. Считается, что он был покровителем ума.

Кроме того, в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Именно в этот день было завершено строительство саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком.

Что сегодня запрещено делать и какие народные приметы - читайте ниже в Styler.

Кто такой святой Наум

Святой Наум - один из 12 малых пророков. Вместе с Кириллом и Мефодием он является одним из основателей болгарской религиозной литературы.

Было принято считать его покровителем учащихся и разума. Именно в этот день отправляли детей на обучение и просили благословения, чтобы святой научил уму-разуму.

Существовала даже поговорка: "Пророк Наум і худий розум наведе на ум". Интересно, что раньше на эту дату выпадал День учителя. А еще была традиция приносить в школу горшок каши и должен был угостить преподавателя.

Наум наводить на ум: что стоит делать в этот день, а что - запрещено

Икона святого Наума (фото: ru.wikipedia.org)

Что сегодня можно делать, а что запрещено

Люди верят, что если начать обучение в этот день, то наука будет проходить легче и эффективнее. Родителям следует молиться Науму, чтобы ребенок в школе хорошо учился.

Прислушайтесь сегодня к советам, которые будут давать вам в этот день. Они помогут вам в будущем.

К вещам, которые сегодня делать нельзя, относятся:

  • Не стоит есть во время чтения. Так можно есть все знания. По этой же причине нельзя оставлять книгу открытой, потому что вся информация из головы выветрится.
  • Не рекомендуется смотреть в зеркало при подписании важных документов. Иначе договоренности окажутся пустыми.
  • Лучше не выходить из дома после заката. Верили, что в это время по улицам разгуливает нечисть.
  • Если даете милостыню нищему, не смотрите ему в глаза.

Народные приметы 14 декабря

  • Зимние звезды на небе переливаются - стоит ждать метели.
  • Глухо слышится собачий лай - к снегопаду
  • Северный ветер дует - вскоре наступят сильные морозы.
  • День выдался теплым - зима тоже будет теплой.
  • Много снега - к наводнению весной.
  • Если вам приснится в ночь с 13 на 14 декабря сон - вспомните его в малейших деталях, ведь он может быть вещим.
  • Ночью мяукать кошка - к счастью и добру в доме.

Наум наводить на ум: что стоит делать в этот день, а что - запрещено

14 декабря возможен снегопад по приметам (фото: Freepik)

Кто празднует именины

14 декабря с днем ангела следует поздравить Анастасию, Дмитрия, Наума, Порфирия и Филарета.

Поэтому приветствуйте друзей и знакомых, а еще приступайте к учебе. Сегодня как раз благоприятный день!

Раньше мы рассказывали, чьи дни ангелы будут в декабре 2022 и как назвать ребенка.

Читайте также, какие праздники будут в январе 2023 года по новому церковному календарю.

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