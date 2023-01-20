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Науковець показав лист гетьмана Сагайдачного про завоювання московських міст

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П'ятниця 20 січня 2023 21:02
Науковець показав лист гетьмана Сагайдачного про завоювання московських міст Колаж РБК-Україна: оприлюднений лист Петра Сагайдачного про похід на Москву
Автор: Володимир Костирін

Оприлюднений лист легендарного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного до головнокомандувача польсько-українсько-литовського війська Речі Посполитої про успішні військові операції на території Московського царства та захоплення міст під час кампанії 1618 року.

Про це повідомив доктор історичних наук, сержант ЗСУ Тарас Чухліб у своєму Facebook.

Документ знаходиться у відділі рукописів Бібліотеки Польської Академії наук у місті Курніку. Лист Сагайдачного до королевича Владислава за 1618 рік з-під Москви надрукований в одній зі збірок документів польською мовою.

"У ньому український гетьман доповідає головнокомандувачу польсько-українсько-литовського війська Речі Посполитої, що знищив московські міста Лівни, Вязьму Коломну та Можайськ. У цьому листі також згадується про успішні військові операції на території Московського царства полковників Війська Запорозького Михайла Дорошевича (Дорошенка) та Богдана Конші", - розповідає історик.

Науковець показав лист гетьмана Сагайдачного про завоювання московських містНауковець показав лист гетьмана Сагайдачного про завоювання московських міст

Лист гетьмана Сагайдачного до королевича Владислава про завоювання на території Московського царства у 1618 році (фото: facebook.com/TChuhlib)

Йдеться про участь військ Сагайдачного у поході на Москву, під час якого запорізькі козаки також здійснили цілу низку успішних рейдів на території Московської держави, після чого з тріумфом повернулися до України.

Науковець показав лист гетьмана Сагайдачного про завоювання московських міст

Фото: Петро Конашевич-Сагайдачний, гравюра 1622 року

Умови для участі Сагайдачного на прохання королевича Владислава Вази - сина короля Польщі, Великого князя Литовського, Великого князя Руського, короля Шведської імперії Сигізмунда ІІІ - у поході були такими:

  • Розширення козацької території у Речі Посполитій;
  • свобода православної віри в Україні;
  • збільшення реєстрового козацького війська;
  • визнання Річчю Посполитої адміністративної та судової автономії України.

Науковець показав лист гетьмана Сагайдачного про завоювання московських міст

Фото: портрет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Ця військова кампанія завершилася підписанням 11 грудня 1618 року Деулінського перемир'я, яке стало найбільшим успіхом Речі Посполитої в протистоянні з Московським царством. РП отримала 29 міст, у тому числі й українські та білоруські, які раніше були захоплені московськими військами.

Науковець показав лист гетьмана Сагайдачного про завоювання московських міст

Території, що відійшли до Речі Посполитої згідно з Деулінським перемир'ям - виділено помаранчевим кольором (фото: wikimedia.org / Maciej Szczepańczyk)

Сам Конашевич-Сагайдачний у Києві прийняв титул "гетьмана України", козаки за участь у московському поході також отримали грошову винагороду.

Науковець показав лист гетьмана Сагайдачного про завоювання московських міст

Фото: гетьман Петро Сагайдачний, картина ХІХ століття

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчені виявили унікальну грамоту XIV століття короля Русі-України.

А також писали, що нещодавно фахівці розшифрували давньоруську грамоту XII сторіччя.

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