Ученый показал письмо гетмана Сагайдачного о завоевании московских городов
Обнародовано письмо легендарного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного главнокомандующему польско-украинско-литовского войска Речи Посполитой об успешных военных операциях на территории Московского царства и захвате городов в ходе кампании 1618 года.
Об этом сообщил доктор исторических наук, сержант ВСУ Тарас Чухлиб в своем Facebook.
Документ находится в отделе рукописей Библиотеки Польской Академии наук в городе Курнике. Письмо Сагайдачного королевичу Владиславу за 1618 год из-под Москвы напечатано в одном из сборников документов на польском языке.
"В нем украинский гетман докладывает главнокомандующему польско-украинско-литовского войска Речи Посполитой, что уничтожил московские города Ливны, Вязьму Коломну и Можайск. В этом письме также упоминается об успешных военных операциях на территории Московского царства полковников Войска Запорожского Михаила Дорошевича (Дорошенко) и Богдана Конши", - рассказывает историк.
Письмо гетмана Сагайдачного королевичу Владиславу о завоеваниях на территории Московского царства в 1618 году (фото: facebook.com/TChuhlib)
Речь идет об участии войск Сагайдачного в походе на Москву, во время которого запорожские козаки также совершили целый ряд успешных рейдов на территории Московского государства, после чего с триумфом вернулись в Украину.
Фото: Петр Конашевич-Сагайдачный, гравюра 1622 года
Условия для участия Сагайдачного по просьбе королевича Владислава Вазы - сына короля Польши, Великого князя Литовского, Великого князя Русского, короля Шведской империи Сигизмунда III - в походе были такими:
- Расширение казацкой территории в Речи Посполитой;
- свобода православной веры в Украине;
- увеличение реестрового казацкого войска;
- признание Речью Посполитой административной и судебной автономии Украины.
Фото: портрет гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Эта военная кампания завершилась подписанием 11 декабря 1618 года Деулинского перемирия, которое стало величайшим успехом Речи Посполитой в противостоянии с Московским царством. РП получила 29 городов, в том числе и украинские и белорусские, которые до этого были захвачены московскими войсками.
Территории, отошедшие к Речи Посполитой согласно Деулинскому перемирию - выделены оранжевым цветом (фото: wikimedia.org / Maciej Szczepańczyk)
Сам Конашевич-Сагайдачный в Киеве принял титул "гетмана Украины", козаки за участие в московском походе также получили денежное вознаграждение.
Фото: гетман Петр Сагайдачный, картина XIX века
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