Научились обманывать банкоматы: мошенники придумали новую схему

В Украине активизировались мошенники. В июне по сравнению с маем количество выявленных скимминговых устройств взлетело на 220%. Клиенты банков используют свои карты, а мошенники потом делают дубликаты.

Недавно появилась сравнительно редкая схема. "У банков есть относительно точная статистика. Если клиенты сами переводят 500-1000 грн, поверив рассказам по телефону, то со скриммингом все иначе - мошенничество происходит не по вине клиента. Тут достаточно просто воспользоваться банкоматом",- рассказала эксперт по кибербезопасности Марина Кобейник изданию OBOZREVATEL.

Как правило, мошенник подходит к банкомату, вставляет скимминг в разъем, прикрепляет камеру к стенке банкомата, или же устанавливает специальную накладку на клавиатуру, которая запоминает, какие цифры набирал клиент банка.

После уже другой мошенник снимает скимминг, камеру или накладку. Дальше они используют собранную информацию для выпуска идентичных карт. Скимминг считывает данные магнитной ленты на карте, что позволяет выпустить дубликат. Потом мошенники в разных банкоматах с поддельными картами и паролями проверяют счета и снимают деньги.

Чтобы защититься от скимминга нужно:

Пользоваться только проверенными банкоматами.

Всегда обращать внимание на нишу для приема банковской карты.

Не пренебрегать безопасностью при вводе ПИН-кода.

Подключить услугу СМС-информирования, это позволит оперативно узнать о несанкционированных операциях и заблокировать карту.

Оформить программу страхования от несанкционированного списания денежных средств со счета.

В случае если вы заметили несанкционированное списание со счета, как можно быстрее свяжитесь со службой клиентской поддержки банка.

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