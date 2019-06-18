Навчила усміхатися: історія дружби особливої дівчинки з особливою собакою (відео)

Собака без лап навчила особливу дівчинку усміхатися (колаж)

Дівчинка почала йти на контакт з людьми після занять з собакою

Собака Леся навчила особливу дівчинку усміхатися. Безлапий пес на прізвисько Леся потрапив до дитячого реабілітаційного центру у Полтаві, де виховуються діти з різними захворюваннями. Про це повідомляє ТСН.

П'ятирічна Влада дуже довго не говорила і ніколи не усміхалася. У дівчинки затримка мовленнєвого розвитку і найулюбленішим зайняттям в центрі для неї є ігри з безпородною Лесею.

Собака без лап навчила особливу дівчинку усміхатися (скрін: YouTube/ТСН)

Леся вісім місяців тому потрапила під машину, задні лапи довелося ампутувати, в неї зламаний хребет і пересувається вона на спеціальному візку.

Післі занять з Лесею маленька Влада почала йти на контакт з людьми.

Собака без лап навчила особливу дівчинку усміхатися (скрін: YouTube/ТСН)

"Після перших занять Влади і Лесі дівчинка почала проявляти емоції. Першу усмішку вона подарувала вихователям, саме коли займалася з собакою", - йдеться в сюжеті.

Собака без лап навчила особливу дівчинку усміхатися (скрін: YouTube/ТСН)

Мама дівчинки сподівається, що дружба з собакою допоможе дівчинці адаптуватися до життя, піти до звичайної школи і в майбутньому мати змогу піклуватися про власну собаку.

Собака без лап навчила особливу дівчинку усміхатися (відео: YouTube/ТСН)

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