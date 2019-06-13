Искали два года: сеть растрогало видео встречи собаки с хозяйкой в Мариуполе

Собака сперва не узнала хозяйку
Собака породы алабай встретилась со своей хозяйкой после двухлетней разлуки. Трогательное видео опубликовали на Facebook-странице мариупольского приюта "Счастливые животные."
Пес по кличке Лорд долгое время пытался найти новую семью. Публикации о Лорде регулярно всплывали в социальных сетях. Один из репостов увидела женщина в Астралии, у друзей которой два года назад в Украине украли похожую собаку.
Женщина связалась со знакомыми в Украине. И вот, после двухлетних поисков, отчаявшаяся хозяйка наконец-то встретилась со своим питомцем.
При встрече пес некоторое время присматривался к хозяйке, но потом узнал женщину, и встав на задние лапы, стал радостно обнимать и облизывать женщину.
"Лорд, что они с тобой сделали?" - спросила владелица животного.
Собака встретилась с хозяйкой после двух лет в приюте (видео: facebook.com/schastlivie.zhivotnie)
Пользователи сети растроганы после просмотра видео, они оставляют множество комментариев под публикацией.
Собака встретилась с хозяйкой после двух лет в приюте (скрин: facebook.com)
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