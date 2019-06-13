Искали два года: сеть растрогало видео встречи собаки с хозяйкой в Мариуполе

Собака встретилась с хозяйкой после двух лет в приюте (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Собака сперва не узнала хозяйку

Собака породы алабай встретилась со своей хозяйкой после двухлетней разлуки. Трогательное видео опубликовали на Facebook-странице мариупольского приюта "Счастливые животные."

Пес по кличке Лорд долгое время пытался найти новую семью. Публикации о Лорде регулярно всплывали в социальных сетях. Один из репостов увидела женщина в Астралии, у друзей которой два года назад в Украине украли похожую собаку.

Женщина связалась со знакомыми в Украине. И вот, после двухлетних поисков, отчаявшаяся хозяйка наконец-то встретилась со своим питомцем.

При встрече пес некоторое время присматривался к хозяйке, но потом узнал женщину, и встав на задние лапы, стал радостно обнимать и облизывать женщину.

"Лорд, что они с тобой сделали?" - спросила владелица животного.

Собака встретилась с хозяйкой после двух лет в приюте (видео: facebook.com/schastlivie.zhivotnie)

Пользователи сети растроганы после просмотра видео, они оставляют множество комментариев под публикацией.

Смотрю и плачу, спасибо Богу и небесам.

Какое счастье, бедный песик, натерпелся. Но теперь домой.

Какое счастье, рыдаю вместе с хозяйкой от счастья.

Аж прослезилась. Не представляю, как эти два года они пережили. Пусть счастливы будут.

Собака встретилась с хозяйкой после двух лет в приюте (скрин: facebook.com)

До слез! Мы такое пережили, это не описать словами! Счастья вам!

До слез... Удачи, здоровья и покоя мальчику в родной семье.

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